أحمد الشيخ: لا أحتاج لفعل أي شيء للرد على أحد.. وهذه ميزة فايلر

قال أحمد الشيخ لاعب الأهلي إنه لا يحتاج لفعل أي شيء للرد على أي شخص أو جمهور ناديه مؤكدا أن الأخير هو الأفضل دائما عنده.

أحمد الشيخ النادي : الأهلي الأهلي

وسجل الشيخ هدفا في انتصار الأهلي الكبير على الاتحاد السكندري برباعية دون رد اليوم الإثنين في استاد القاهرة في عاشر جولات الدوري.

وقال الشيخ لقناة الأهلي عقب المباراة: "لا أنتظر تسجيل هدفا أو فعل أي شيء للرد على أحد أو الرد على جمهور الأهلي، هذا الجمهور هو قيمة كبيرة جدا عندي وفعلت الكثير من أجله".

وعن الانتصار على الاتحاد قال: "كنا نواجه فريق قوي جدا وهذه مباراة بست نقاط لأنه كان يلاحقنا في الترتيب".

وبسؤاله عن مميزات ريني فايلر مدرب الأهلي أتم الشيخ حديثه "لا يفرق بين لاعب أساسي أو بديل كل شيء نتدرب عليه بقوة ويجعلنا نظهر بأفضل شكل في المباريات".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بـ24 نقطة إثر انتصاره في كل مبارياته الثمانية التي خاضها.









































































































































































































































































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