إدارة المقاصة تُدعم ميدو في اجتماع مع اللاعبين: لا مكان للاعب المتخاذل ونثق في التحسن

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 21:04

كتب : عاطف شادي

محمد عبد السلام - أحمد حسام "ميدو" - مصر المقاصة

اجتمع محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة مع لاعبي الفريق في حضور الجهاز الفني اليوم الإثنين بعد اهتزاز النتائج في الفترة الأخيرة.

وأكد عبد السلام خلال الجلسة دعم إدارة النادي بشكل غير محدود للجهاز الفني بقيادة أحمد حسام "ميدو".

وأضاف "نلمس الجهد المبذول من الجهاز الفني وتراجع النتائج يرجع لسوء التوفيق".

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وأكمل "لدينا ثقة كبيرة في تغيير النتائج ولا نشعر بالقلق بل نثق في التحسن".

وأتم عبد السلام حديثه "أي لاعب يتخاذل في المران أو المباريات هناك لائحة للعقوبات والمكافآت تطبق على الجميع ولا مكان لأي متخاذل في الفريق مهما بلغت نجوميته".

ويستعد المقاصة للقاء نادي مصر غدا الثلاثاء في عاشر جولات الدوري.

ويحتل المقاصة المركز الـ14 برصيد ثماني نقاط بفارق نقطة وحيدة عن نادي مصر الذي يحتل المركز الـ16 والذي يعصف بصاحبه للهبوط في نهاية الموسم.

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