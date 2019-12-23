خاص خبر في الجول – لجنة التخطيط تعقد اجتماعا هاما بعد مواجهة بلاتينوم

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 17:24

كتب : FilGoal

وليد سليمان - الأهلي - الإسماعيلي

تعقد لجنة التخطيط في الأهلي اجتماعا هاما، مع ريني فايلر المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، بعد مواجهة بلاتينوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.

الاجتماع، حسبما علم FilGoal.com، سيهتم بحسم عدد من الملفات العالقة مثل العروض الواردة للاعبي الفريق، وصفقات الشتاء، والاستبدال.

أولوية الاجتماع هي مناقشة عروض الإعارة المقدمة لبعض لاعبي الفريق.

أخبار متعلقة

رسميا - الأهلي يواجه بلاتينوم بحضور 10 آلاف مشجع الأهلي يستأنف تدريباته الثلاثاء دون راحة استعدادا لإفريقيا.. جاهزية ربيعة وياسر تشكيل الأهلي المتوقع - عودة السولية ومفاضلة بين مروان وأزارو

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن عددا من الأندية طلبت ضم صلاح محسن وعمار حمدي. (طالع التفاصيل)

اقرأ - خبر في الجول - الأهلي يبدأ التحرك للتعاقد مع اليكي

ويواجه الأهلي بلاتينوم يوم السبت المقبل، حيث يستهدف الأحمر النقطة السادسة في دور المجموعات حيث خسر من النجم الساحلي في رادس 1-0، قبل أن يهزم الهلال السوداني في استاد السلام 2-1.

اقرأ أيضا

قائمة الزمالك ضد الإنتاج الحربي

تحديد عدد جمهور الأهلي ضد بلاتينوم

كارتيرون يهنئ طارق حامد

شاهد الحلقة الجديدة من أخطر دوري في العالم

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الاتحاد السكندري

الأهلي في الدوري لجنة التخطيط

نرشح لكم

أخر الأخبار

أرتيتا يقرر استمرار ليونبيرج في أرسنال: أعطاني انطباعا جيدا 5 دقيقة | أوروبا
مبابي: لم أصدق ما فعله ميسي معي الموسم الماضي.. ديمبيلي أخبرني أنه متعمد 6 دقيقة | أوروبا
بيان رسمي – المقاصة يحذر اتحاد الكرة: نخشى تأثر الحكام بهذه الحملات 19 دقيقة | الدوري المصري
هل يعود سامباولي للدوري الإسباني؟ رسميا – إقالة مدرب إسبانيول 36 دقيقة | أوروبا
رسميا - فيريرا مدربا لـ سانتوس البرازيلي 46 دقيقة | أمريكا
سلة - خبر في الجول.. حل أزمة محترف الزمالك واللاعب جاهز لمواجهة الأهلي 57 دقيقة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 4 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر

قد ينال إعجابك