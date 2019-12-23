أيمن أشرف يغيب عن مواجهة الأهلي والمقاصة

يغيب أيمن أشرف لاعب الأهلي عن لقاء الفريق المقبل أمام مصر المقاصة للإيقاف.

أيمن أشرف النادي : الأهلي الأهلي

وحصل أيمن أشرف على الإنذار الثالث له خلال الموسم الجاري من الدوري في لقاء الفريق الأحمر أمام الاتحاد السكندري الذي أقيم اليوم الإثنين.

وحصل مدافع الأهلي على إنذارين من قبل أمام كل من سموحة وحرس الحدود.

وشارك أيمن أشرف خلال الموسم الجاري مع الأهلي في 12 مباراة بما فيهم لقاء الاتحاد ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة يوم الأربعاء بعد المقبل في الجولة 11 من الدوري.

اقرأ أيضا:

اجتماع هام في الأهلي

هل يتغيّر موعد أمم إفريقيا مجددا؟

تطورات إيجابية في أزمة لاعب سلة الزمالك

القرار النهائي بشأن تجربة الـVAR في القسم الثالث

حصاد في الجول 2019 – 16 نجما يتنافسون على صوتك في معركة أفضل لاعب وسط