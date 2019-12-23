أيمن أشرف يغيب عن مواجهة الأهلي والمقاصة

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 20:46

كتب : FilGoal

أيمن أشرف - الأهلي

يغيب أيمن أشرف لاعب الأهلي عن لقاء الفريق المقبل أمام مصر المقاصة للإيقاف.

أيمن أشرف

النادي : الأهلي

الأهلي

وحصل أيمن أشرف على الإنذار الثالث له خلال الموسم الجاري من الدوري في لقاء الفريق الأحمر أمام الاتحاد السكندري الذي أقيم اليوم الإثنين.

وحصل مدافع الأهلي على إنذارين من قبل أمام كل من سموحة وحرس الحدود.

أخبار متعلقة

الثالث في الموسم.. أحمد الشيخ يهز شباك الاتحاد المنياوي لـ في الجول: كيف يسافر الإسماعيلي كل هذه المسافة في ظرف يومين؟ المقاولون: مواجهة الأندية بعد مباريات الأهلي تكون عبئا علينا

وشارك أيمن أشرف خلال الموسم الجاري مع الأهلي في 12 مباراة بما فيهم لقاء الاتحاد ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة يوم الأربعاء بعد المقبل في الجولة 11 من الدوري.

اقرأ أيضا:

اجتماع هام في الأهلي

هل يتغيّر موعد أمم إفريقيا مجددا؟

تطورات إيجابية في أزمة لاعب سلة الزمالك

القرار النهائي بشأن تجربة الـVAR في القسم الثالث

حصاد في الجول 2019 – 16 نجما يتنافسون على صوتك في معركة أفضل لاعب وسط

أيمن أشرف الأهلي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

السلحدار لـ في الجول: لا أدرب الإسماعيلي بغرض أكل العيش 49 ثاتيه | الدوري المصري
أحمد الشيخ: لا أحتاج لفعل أي شيء للرد على أحد.. وهذه ميزة فايلر 8 دقيقة | الدوري المصري
مدافع يونايتد يوجه رسالة دعم لدي خيا بعد الخطأ الفادح أمام واتفورد 8 دقيقة | أوروبا
لوكاكو: رونالدو أخبرني شيئا كشف به صعوبة اللعب في إيطاليا 13 دقيقة | أوروبا
ساري بعد خسارة السوبر: البكاء لا يحل المشاكل 26 دقيقة | أوروبا
النسر يوزع هدايا نهاية العام.. الأهلي يضرب الاتحاد برباعية في الفوز الثامن على التوالي 29 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 4 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر

قد ينال إعجابك