بعدما رشحه ريني فايلر، واقتنعت به الإدارة، بدأ الأهلي التحرك للحصول على خدمات بليسنج اليكي لاعب نادي لوزيرن السويسري.

علم FilGoal.com أن إدارة المارد الأحمر اقتنعت باللاعب بعد تحليل أدائه وأرقامه.

واليكي هو الهدف الأول في سوق الانتقالات الشتوية بالنسبة للسويسري فايلر مدرب الأهلي، الذي يأمل أن يكون النيجيري هو رأس الحربة القادم لحامل لقب الدوري المصري الممتاز.

مثلما كان مهاجمه الأول من قبل.

ويسعى الأهلي حاليا للوصول لاتفاق مع اللاعب، وللتعرف على طلبات لوزيرن للاستغناء عنه.

يلعب إليكي (23 عاما) في لوزيرن منذ طلب فايلر ضمه في يوليو 2018، مهاجم ويمكنه المشاركة بمركز الجناح.

خاض هذا الموسم 21 مباراة وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

سجل هدفين في الدوري السويسري من 15 مشاركة، سجل هدفا خلال مباراتين في كأس سويسرا، واكتفى بتمريرة حاسمة في 4 مباريات بالدوري الأوروبي.

شارك إليكي حتى الآن في 60 مباراة مع لوزيرن، سجل 20 هدفا وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

وتعرض إليكي للطرد مرتين خلال مشواره، كانتا مع لوزيرن.

رفقة فايلر، شارك إليكي بقميص لوزيرن في 23 مباراة وسجل 11 هدفا.

وخاض إليكي 183 مباراة طوال مسيرته ونجح في تسجيل 54 هدفا وأرسل 20 تمريرة حاسمة.

وبدأ إليكي مشواره في فلاينج سبورتس النيجيري قبل أن ينتقل إلى جوريكا السلوفيني في صيف 2014 وبعدها بعامين انتقل إلى أوليمبيا السلوفيني.

قضى إليكي موسما واحدا مع أوليمبيا وفي صيف 2018 بدأ رحلته مع لوزيرن.

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