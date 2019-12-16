خاص سموحة وإنبي يطلبان محسن وحمدي.. والاتحاد يستهدف لاعبه السابق

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 13:12

كتب : أحمد الخولي هاني العوضي

صلاح محسن - مصر - مالي

قدم ناديا سموحة وإنبي، عرضا رسميا، لاستعارة صلاح محسن وعمار حمدي من الأهلي حتى نهاية الموسم.

وعلم FilGoal.com أن الناديين السكندري والبترولي أرسلا خطابين رسميين للأحمر يطلب فيه ضم ثنائي المنتخب الأولمبي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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الأمر ذاته قام به الاتحاد السكندري، والذي طلب فقط عمار حمدي حتى نهاية الموسم.

صلاح محسن صاحب الـ21 عاما انتقل للأهلي في يناير 2018 في صفقة مدوية قيمتها زادت عن الـ37 مليون جنيه من إنبي، وسجل هدفين هذا الموسم في 3 مواجهات.

وإجمالا، سجل محسن 8 أهداف في 32 مباراة.

أما عمار حمدي صاحب الـ20 عاما فشارك مع الأهلي مرة واحدة هذا الموسم، وانتقل له من النصر القاهري في صيف 2018.

وقضى حمدي الموسم الماضي في الإسكندرية بقميص الاتحاد حيث سجل 3 أهداف وصنع 4 في 15 مباراة.

وساهم الثنائي في حصد منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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