سبورت: أنظار برشلونة وريال مدريد تتجه نحو نجم أياكس

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 18:06

كتب : FilGoal

فان دي بيك - أياكس

هدف جديد ظهر على رادار قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد للتعاقد معه في الفترة القادمة، وهو دوني فان دي بيك نجم أياكس أمستردام الهولندي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة وضع فان دي بيك ضمن قائمة اهتمامته للتعاقد معه في الموسم المقبل.

كذلك ريال مدريد جدد اهتمامه بالنجم الهولندي الشاب الذي كان يرغب في ضمه قبل بداية الموسم الجاري.

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وكشفت الصحيفة أن سعر بيع فان دي بيك سيترواح بين 50 و60 مليون يورو.

فان دي بيك البالغ من العمر 22 عاما يقدم أداء رائع مع أياكس في الموسم الحالي وأصبح نجم الفريق بعد رحيل الثنائي فرينكي دي يونج إلى برشلونة وماتياس دي ليخت إلى يوفنتوس.

وشارك فان دي بيك هذا الموسم مع أياكس في 24 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف وقدم 6 تمريرات رائعة.

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