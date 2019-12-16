الإنتاج الحربي يوقف سلسلة تعادلات طنطا بتسديدة نياس

خطف الإنتاج الحربي نقاط مواجهة طنطا ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري بهدف قاتل عن طريق ممادو نياس.

سجل نياس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 92 من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء حاول معها إسلام طارق حارس طنطا لكن سكنت الشباك في النهاية.

وألحق الإنتاج الحربي الهزيمة بفريق طنطا بعد خمس تعادلات متتالية للفريق في الدوري المصري.

ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن بعد تحقيق أول فوز في أخر أربع مباريات.

إذ خسر الإنتاج الحربي أمام بيراميدز وتعادل في مواجهتين متتاليتين أمام طلائع الجيش وسموحة.

أما طنطا فتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز العاشر بفوز وحيد وخمس تعادلات.

ويلعب الإنتاج مباراته المقبلة أمام أسوان في الجولة التاسعة يوم الجمعة المقبل بينما يواجه طنطا فريق مصر للمقاصة.

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