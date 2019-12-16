الإنتاج الحربي يوقف سلسلة تعادلات طنطا بتسديدة نياس

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 16:36

كتب : FilGoal

الأهلي - الإنتاج الحربي

خطف الإنتاج الحربي نقاط مواجهة طنطا ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري بهدف قاتل عن طريق ممادو نياس.

سجل نياس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 92 من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء حاول معها إسلام طارق حارس طنطا لكن سكنت الشباك في النهاية.

وألحق الإنتاج الحربي الهزيمة بفريق طنطا بعد خمس تعادلات متتالية للفريق في الدوري المصري.

أخبار متعلقة

باسم مرسي ينقذ الإنتاج من سقوط جديد ويوقف زحف سموحة الإنتاج يوضح لـ في الجول أسباب الخروج من كأس مصر.. وعقوبات على اللاعبين مدرب أبو قير لـ في الجول: لم نلعب بالتشكيل الأساسي ضد الإنتاج.. وسؤال للجنة المسابقات ثلاثي أبو قير يشرح لـ في الجول سبب تخطي الإنتاج.. "وثقنا في الفوز"

ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن بعد تحقيق أول فوز في أخر أربع مباريات.

إذ خسر الإنتاج الحربي أمام بيراميدز وتعادل في مواجهتين متتاليتين أمام طلائع الجيش وسموحة.

أما طنطا فتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز العاشر بفوز وحيد وخمس تعادلات.

ويلعب الإنتاج مباراته المقبلة أمام أسوان في الجولة التاسعة يوم الجمعة المقبل بينما يواجه طنطا فريق مصر للمقاصة.

اقرأ أيضا

"أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى

عمرو الحلواني لـ في الجول: الأهلي افتقد للحلول أمامنا.. وأرحب بالعودة لإنبي

تشكيل الزمالك المتوقع - عبد السلام وأوناجم يواجهان طلائع الجيش

أنطونيو محمد.. من هو "التركي" الذي يتحدى صلاح ورفاقه

طارق مصطفى لـ في الجول: تلقيت عرضا للتدريب في المغرب.. وملتزم بالعمل مع المنتخب

الإنتاج الحربي الدوري المصري نياس طنطا

نرشح لكم

أخر الأخبار

كلوب بعد وقوعه أمام أتليتكو: لا أعتقد أن سيميوني سعيد بالقرعة 26 دقيقة | أوروبا
سكاي: أرسنال يفاوض سيتي من أجل تعيين أرتيتا مدربا له 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - المقاولون (0) - (0) دجلة.. المقاصة (0) - (1) الاتحاد.. رفعت يتقدم 38 دقيقة | مصر
الإسماعيلي يطلب نقل مباراته ضد الأهلي في بيان رسمي: الأمر فاق كل الحدود 47 دقيقة | الدوري المصري
الإنتاج الحربي يوقف سلسلة تعادلات طنطا بتسديدة نياس 48 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: إيفرتون يحدد أنشيلوتي كخياره الرئيسي لتدريب الفريق ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 بالفيديو - عبد الحفيظ ردا على تعاقد الأهلي مع كهربا: "مساء الفل"

قد ينال إعجابك