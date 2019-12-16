تعرف على مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا النارية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 14:15

كتب : FilGoal

شعار دوري الأبطال

اختتمت مراسم قرعة منافسات ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019 - 2020 وأسفرت عن عدد من المواجهات النارية المنتظرة.

تقام مباريات الذهاب أحد أيام 18، 19، 25، 26 فبراير أما الإياب فأحد أيام 10، 11، 17، 18 مارس.

وتأتي مباريات الذهاب كالآتي:

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يوم 18 فبراير:

بوروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان

أتليتكو مدريد × ليفربول

يوم 19 فبراير:

أتالانتا × فالنسيا

توتنام × لايبزيج

يوم 25 فبراير:

تشيلسي × بايرن ميونيخ

نابولي × برشلونة

يوم 26 فبراير:

ريال مدريد × مانشستر سيتي

أولمبيك ليون × يوفنتوس

مباريات الإياب:

يوم 10 مارس:

فالنسيا × أتالانتا

لايبزيج × توتنام

يوم 11 مارس:

باريس سان جيرمان × بورسيا دورتموند

ليفربول × أتليتكو مدريد

يوم 17 مارس:

مانشستر سيتي × ريال مدريد

يوفنتوس × أولمبيك ليون

يوم 18 مارس:

بايرن ميونيخ × تشيلسي

برشلونة × نابولي

المباريات على ملعب الفرق المذكور أسمائها أولا.

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دوري أبطال أوروبا ثمن النهائي

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