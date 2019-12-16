صن: سيتي يفكر في رودجرز كبديل محتمل في حالة رحيل جوارديولا

يفكر نادي مانشستر سيتي في الحصول على خدمات براندن رودجرز مدرب ليستر سيتي الحالي كبديل محتمل في حالة رحيل جوسيب جوارديولا بنهاية الموسم الجاري. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وقال التقرير إن رودجرز حتى الآن لم يبد أي رغبة في الرحيل عن ليستر سيتي بل وقد جدد تعاقده لخمسة أعوام ونصف العام مع كتيبة كينج باور.

رودجرز لفت إليه الأنظار بالمستوى الذي يقدمه فريقه ليستر سيتي إذ أنه في المركز الثاني خلف ليفربول في الدوري، وقاد المدرب الأيرلندي الشمالي ليستر في 30 مباراة فاز في 20 وتعادل 5 وخسر مثلها.

ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة بفارق 10 نقاط عن ليستر، ثم يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 35.

جوارديولا تولى تدريب سيتي في صيف 2016 وقاد الفريق حتى الآن في 200 مباراة بكل المسابقات فاز في 149 مواجهة وتعادل 24 مرة وخسر 2، وسجل فريقه 524 هدفا واستقبل 182 آخرين.

ويمتد عقد المدرب الإسباني مع مانشستر سيتي حتى صيف 2021.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الموسم الجاري قد يكون الأخير لجوارديولا مع سيتي.

وفاز بيب مع سيتي بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وكأس الاتحاد مرة وكأس الرابطة مرتين والدرع الخيرية مرتين.

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