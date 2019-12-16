جوارديولا أمام ريال مدريد.. تفوق تاريخي للمدرب الكتالوني وصحوة ملكية أخر 3 مواجهات

يصطدم مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا بفريق ريال مدريد في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وتشهد تاريخ المواجهات بين المدرب الكتالوني والنادي الملكي تفوق كبير لجوارديولا.

تقام مباراة الذهاب على ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد يوم 26 فبراير على أن تقام مباراة الإياب بملعب الاتحاد يوم 17 مارس.

سبق لجوارديولا مواجهة ريال مدريد 17 مرة سابقة وفاز في 9 منهم مقابل 4 للنادي الملكي وتعادل في 4 آخرين.

وسجلت فرق جوارديولا في شباك ريال مدريد 33 هدفا بينما استقبلت 20 في الـ 17 مواجهة السابقة.

ورغم تفوق جوارديولا التاريخي إلا أنه لم يذق طعم الفوز أمام ريال مدريد في أخر 4 مباريات وشهدت ثلاث هزائم متتالية.

جوارديولا مع برشلونة:

افتتح جوارديولا مواجهاته أمام ريال مدريد بمواجهة الكلاسيكو وقت قيادته لبرشلونة في ديسمبر 2008 وفاز الفريق الكتالوني بهدفين دون رد.

ولعب جوارديولا ضد ريال مدريد وقت قيادته لبرشلونة 15 مرة فاز في 9 وتعادل 4 مرات وخسر مرتين فقط.

فاز جوارديولا أول 5 مباريات واجه فيهم ريال مدريد بنتائج 2-0 و6-2 و1-0 و2-0 و5-0 على التوالي.

بعد ذلك توقفت سلسلة انتصارات جوارديولا على ريال مدريد بالتعادل 1-1 في 16 أبريل 2011 وجميع تلك المواجهات كانت في الدوري الإسباني.

بعد ذلك التعادل بأربعة أيام حقق ريال مدريد فوزه الأول على جوارديولا بهدف دون رد في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

سبق لجوارديولا مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا أحدهما مع برشلونة في عام 2011 وتأهل الفريق وقتها إلى النهائي.

فاز برشلونة وقتها مع جوارديولا بهدفين دون رد ذهابا بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل بهدف لكل منهما.

وشهدت أخر مواجهة لجوارديولا مع برشلونة ضد ريال مدريد فوز النادي الملكي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 35 من الدوري الإسباني بأبريل 2012.

جوارديولا خارج برشلونة:

يلعب جوارديولا لأول مرة ضد ريال مدريد مع فريق مانشستر سيتي، لكن سبق له قيادة بايرن ميونيخ أمام النادي الملكي.

وتواجه جوارديولا ضد ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2014.

فاز ريال مدريد على بايرن ميونيخ ذهابا بهدف دون رد قبل أن يخسر النادي الألماني على ملعبه بأربعة أهداف دون مقابل.

يلعب جوارديولا مباراتين جديدتين أمام ريال مدريد فهل يستعيد تفوقه التاريخ أمام النادي الملكي، أم تستمر صحوة الميرينجي مثل أخر 4 مواجهات.

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