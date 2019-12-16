فيفا يرفع دعوى قضائية ضد بلاتر وبلاتيني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تقديمه لدعوى قضائية ضد رئيس الاتحاد السابق، جوزيف بلاتر، ونائبه ورئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) السابق ميشيل بلاتيني.

وقال بيان صادر عن فيفا إن الدعوى تريد استعادة 2 مليون فرانك سويسري دفعها فيفا لبلاتيني بشكل غير شرعي في فبراير 2011.

ويأتي قرار فيفا بعد أن قررت لجنة الحوكمة في الاتحاد الدولي أن يحاول فيفا بكل الطرق استعادة كل الأموال التي دفعها أي مسؤول لمسؤول آخر بأشكال غير شرعية.

وأوضح فيفا أنه إذا استعاد هذه الأموال، سيتم استغلالها في تطوير كرة القدم.

وقضى بلاتر 17 عاما على رئاسة الاتحاد الدولي من 1998 وحتى 2015 قبل أن يتهم بانتهاكات أخلاقية في أكبر فضيحة فساد بالفيفا ليتم منعه لمدة 6 سنوات من النشاط الرياضي.

وتم إيقاف بلاتيني عام 2015 من ممارسة أي نشاط يخص كرة القدم على خلفية خرق العديد من القواعد وقوانين وأسس أخلاقيات الفيفا، وتم تقليل الإيقاف إلى 4 أعوام بعد الاستئناف.

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