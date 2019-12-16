الإسماعيلي يطلب نقل مباراته ضد الأهلي في بيان رسمي: "الأمر فاق كل الحدود"

أعلن النادي الإسماعيلي تقدمه بطلب رسمي لنقل مباراته ضد الأهلي في الدوري المصري إلى ملعبه بمدينة الإسماعيلية بدلا من ملعب المكس في الإسكندرية، وذلك في بيان رسمي عبر موقعه.

وقال نص البيان: "تقدم مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان بخطاب رسمي لاتحاد الكرة للمطالبة بنقل مباراته مع الأهلي في قمة مباريات الأسبوع التاسع بالدوري إلى مدينة الإسماعيلية".

وواصل البيان: "استند الإسماعيلي في مطلبه على أن مواجهة الزمالك في الجولة الـ17 بجانب مباريات أخرى ستقام أمام الفرق الجماهيري على ملعب الإسماعيلية".

وأكمل "شدد مسؤولو الإسماعيلي في الخطاب على أن ملعبه احتضن منافسات على كافة الأصعدة والمحافل القارية وأبرزها كأس الأمم الإفريقية للكبار فضلا عن مباريات الفريق بكأس العرب للأندية التي تنطلق بحضور جماهيري كبير دون حدوث أي مشاكل تعكر صفو المشهد".

وتابع "النادي دائما ما يؤكد دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته في نجاح مسابقاتها المختلفة وهو ما جعله يبدي بعض المرونة الزائدة في أوقات عديدة، إلا أن الأمر فاق كل الحدود وبات منافيا لكل مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية التي يتم تفضيل بعضها على حساب الأخرى وهو ما يتسبب في تأجيج مشاعر الجماهير".

وأتم البيان "مسؤولو الفريق شددوا على ضرورة إقامة مواجهة الأهلي في الإسماعيلية في ظل عدم وجود أي سبب وجيه لنقلها لملعب آخر، خاصة وأنها مباراة الفريق، وذلك لإرساء مبدأ العدالة والإنصاف بين الجميع".

وكانت آخر مرة احتضن خلالها استاد الإسماعيلية مواجهة بين الأهلي والإسماعيلي في نوفمبر 2010 وانتهت بفوز الدراويش بنتيجة 3-1.

ولم يلعب الأهلي في ملعب الإسماعيلية منذ حادثة استاد بورسعيد التي راح ضحيتها 72 مشجعا للنادي الأحمر.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الأسبوع الـ9 من الدوري المصري يوم الخميس.

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