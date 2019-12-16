كلوب بعد وقوعه أمام أتليتكو: لا أعتقد أن سيميوني سعيد بالقرعة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 16:58

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

سيعود إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو، لكن هذه المرة ليس من أجل نهائي دوري أبطال أوروبا، وإنما لمنازلة المضيف على مقعد في ربع نهائي البطولة.

مواجهة قوية أسفرت عنها قرعة ثمن نهائي البطولة، ليفربول سيواصل حملة دفاعه عن اللقب أمام أتليتكو مدريد، الأمر الذي يراه يورجن كلوب لا يسر نظيره دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد.

وقال مدرب ليفربول في تصريحات صحفية:"قرعة شيقة، قبل إجرائها توقعت أن نلعب مع أحد فريقي مدريد. المواجهة ستكون صعبة، لكن إذا نظرت إلى القرعة ستجد أربعة أو خمسة مباريات أشبه بنهائي".

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وواصل المدرب الأسبق لبوروسيا دورتموند "لا أعتقد أن السيد سيميوني سعيد بوقوعه ضد ليفربول. المباراة قوية بين ناديين يلعبان بحدة، يلعبان بأسلوبين مختلفين. مواجهة أتليتكو خادعة، قلت من قبل إن الدور ثمن النهائي ربما هو الأقوى على الإطلاق، يبدو أن المنافسة تصبح أقوى في كل عام".

وأتم متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز "لا يوجد في هذه البطولة منافس سهل في أي مرحلة. نشعر أننا كنا في النمسا بالأمس (أمام سالزبورج في دوري الأبطال) رغم أن أسبوعا مر على المواجهة".

وسيلعب ليفربول في مدريد مباراة الذهاب ثم يستضيف الإياب. (طالع القرعة كاملة من هنا)

ويقدم ليفربول موسما رائعا يتصدر فيه الدوري، احتل المركز الأول في مجموعته بدوري الأبطال، ويستعد يوم الأربعاء لمواجهة مونتيري المكسيكي في نصف نهائي مونديال الأندية.

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