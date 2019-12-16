مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

أجريت يوم الإثنين قرعة مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أسفرت عن مواجهات نارية، أبرزها مواجهة كلاسيكية تجمع جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي ضد خصمه اللدود في الماضي ريال مدريد.

وجاءت التصنيفات في القرعة كالتالي، أوائل المجموعات، باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي ويوفنتوس وليفربول وبرشلونة وريد بول لايبزيج وفالنسيا، فيما جاء أصحاب المركز الثاني ريال مدريد وتوتنام وأتالانتا وأتليتكو مدريد ونابولي وبوروسيا دوتموند وليون وتشيلسي.

ولا يمكن أن يقع فريقان من نفس المجموعة أو البلد ضد بعضهما البعض في دور الـ16.

أولى المباريات التي تم سحبها كانت مواجهة بوروسيا دورتموند ضد مدربه السابق توماس توخيل الذي يقود حاليا باريس سان جيرمان.

المواجهة الثانية كانت ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، ثم تبعها مواجهة نارية أخرى، تجمع بين أتليتكو مدريد وليفربول الذي يلعب له محترفنا الدولي محمد صلاح.

ويواجه تشيلسي نظيره بايرن ميونيخ، فيما يواجه ليون نظيره يوفنتوس، فيما أوقعت القرعة نابولي مع برشلونة وتوتنام الذي يدربه جوزيه مورينيو مع لايبزج.

إليكم قائمة المباريات بالكامل:

نابولي يواجه برشلونة

توتنام يواجه لايبزيج

ليون يواجه يوفنتوس

تشيلسي ضد بايرن ميونيخ

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول

أتالانتا ضد فالنسيا

ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي

بوروسيا دورتموند يواجه باريس سان جيرمان

اقرأ أيضا

"أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى

عمرو الحلواني لـ في الجول: الأهلي افتقد للحلول أمامنا.. وأرحب بالعودة لإنبي

تشكيل الزمالك المتوقع - عبد السلام وأوناجم يواجهان طلائع الجيش

أنطونيو محمد.. من هو "التركي" الذي يتحدى صلاح ورفاقه

طارق مصطفى لـ في الجول: تلقيت عرضا للتدريب في المغرب.. وملتزم بالعمل مع المنتخب