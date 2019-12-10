تقرير إسباني: مدرب فالنسيا السابق في لندن للتفاوض مع أرسنال

تواجد مارسيلينو جارسيا تورال المدير الفني السابق لفالنسيا، في لندن من أجل عقد محادثات مع إدارة أرسنال، بحسب إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية.

وأُقيل مارسيلينو من مهمة تدريب الخفافيش في سبتمبر من العام الجاري نتيجة خلافات مع مالك النادي بيتر ليم.

وذكرت الإذاعة الإسبانية أن مارسيلينو تواجد في مدينة لندن لعقد محادثات مبدئية مع الإدارة التي تنظر له كخليفة محتمل لمواطنه أوناي إيمري الذي رحل عن منصبه لتراجع النتائج.

مارسيلينو دخل ضمن قائمة مطولة من الترشيحات لفريق المدفعجية الذي يقوده لاعبهم السابق فريدي ليونبرج بشكل مؤقت.

مدرب فياريال وإشبيلية السابق قاد فالنسيا خلال 110 مباراة حقق الفوز في 56 مباراة وتعادل في 29 وخسر 25.

وقاد تورال الخفافيش للتأهل لدوري أبطال أوروبا موسمين متتاليين وتحقيق لقب كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي.

وكانت صحيفة "تيليجراف" البريطانية قد ذكرت أن ميكيل أرتيتا مساعد جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يستعد للخضوع لمقابلة مع إدارة أرسنال لكن كمبتدئ وليس كمدرب خبير.

وقد يضطر أرسنال للإسراع من عملية تعيين مدرب جديد بعد أن تعادل الفريق وخسر في أول مباراتين له بعد إقالة أوناي إيمري، قبل أن ينتصر يوم الإثنين على وست هام.

ويحتل المدفعجية المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.

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