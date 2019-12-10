ميرور: للتصدي لإصابات الارتجاج.. تغييرات جذرية منتظرة في الدوري الإنجليزي

تستعد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتطبيق قواعد جديد من أجل التصدي لإصابات الرأس القوية والارتجاج للاعبين بداية من الموسم المقبل، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن ذلك سيكون "تغييرا جذريا" في تاريخ اللعبة وطريقة ممارسة كرة القدم خاصة في إنجلترا بعد 12 شهرا من تقديم تقنية حكم الفيديو في الدوري الإنجليزي.

مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB سيناقش تعديل القوانين الخاصة باللعبة ليسهل من استبدال اللاعب المصاب بالارتجاج وسيناقشها في شهر فبراير المقبل.

رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت عن استعداداها لتطبيق تلك القوانين كجزء من فترة محاكاة للنظام الذي سيتم اختياره خلال اجتماع اللجنة.

مجلس الاتحاد الدولي قرر خلال الأسبوع الماضي أن يعين لجنة مختارة من خبراء الطب لدراسة كيفية استبدال اللاعب المصاب بالارتجاج.

وتم تقديم مقترحين حاليا على طاولة مجلس الاتحاد الدولي، المقترح الأول، يفيد بأن اللاعب الذي يُظهر أعراض الارتجاج يخرج فورا من الملعب ولا يُسمح بعودته خلال فترة المباراة مرة أخرى. وليس هذا فقط يشارك لاعب بدلا منه ولا يتم احتسابه ضمن التبديلات الـ3 المتاحة للفريق خلال المباراة.

المقترح الثاني وهو مقترح مستنبط من اتحاد لعبة الرجبي، وفيها سيؤخذ اللاعب المتأثر بالأعراض إلى غرفة الملابس لكي يخضع إلى فحص لرأسه يمتد من 10 إلى 15 دقيقة.

وقتها سيسمح باستبدال اللاعب لفترة الفحص الطبي لكنه سيكون مسموحا لهم بالعودة للمباراة مرة أخرى إذا ما صرح الأطباء بإمكانية عودتهم.

رابطة الدوري الإنجليزي أبدت موافقة كبيرة لتطبيق أي نظام من النظامين أو ما يُتفق عليه في مجلس الاتحاد الدولي خلال الموسم المقبل في مسابقتها.

وأصبحت لعبة كرة القدم محور انتقادات واسعة خاصة بعد بحث أجري منذ فترة أثبت أن عدد كبير من اللاعبين السابقين تعرضوا لمرض الخرف أو الأمراض العقلية بل ومنهم من مات منها. (طالع التفاصيل)

الاتحاد الإنجليزي على الجانب الآخر وفقا لتقرير "ميرور" و"دايلي ميل" سيدعم رابطة الدوري الإنجليزي في تطبيق تلك التعديلات خاصة وأنه كان من أجرى البحث الخاص بتأثير اللعبة على اللاعبين السابقين.

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