توتي يبدأ مغامرة جديدة.. والبداية مع مهاجم إنتر

استقر فرانشيسكو توتي نجم روما ومنتخب إيطاليا السابق على العمل كوكيل لاعبين إذ سيكون له وكالة خاصة.

سباستيان إسبوسيتو النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

ويبدأ توتي عمله ليكون أول لاعب يوقع له هو "سيباستيانو إسبوسيتو" مهاجم إنتر الإيطالي والبالغ 17 عاما.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فأن توتي يرغب في بدء مغامرة جديدة خلال الأسابيع المقبلة، إذ يتحول للعمل كوكيل للاعبين وبدأ فعليا البحث عن لاعبين.

وأضاف التقرير أن الوكالة ستكون تابعة لـ "ستالير جروب" إذ التقى مع ديفيد منساه مالكها الشهر الماضي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

التقرير أردف أيضا أن عقد اللاعب الأوزل سيكون رفقة توتي ومن المتوقع أن يوقع المهاجم الشاب قبل فترة الأعياد.

ووافق اللاعب على التوقيع رفقة توتي، وهو ما لن يؤثر على قراره في البقاء رفقة إنتر بعدما مدد تعاقده مع النيراتزوري حتى 2022.

إسبوسيتو شارك تحت قيادة أنطونيو كونتي في 5 مباريات الموسم الجاري وعلى مستوى الشباب شارك في 3 مباريات سجل 3 وصنع هدفا.

توتي سبق له العمل في منصب إداري لنادي روما عقب اعتزاله وفضّل الرحيل عن صفوف الذئاب عقب إقالة مونشي من منصب المدير الرياضي.

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