"لا أعلم ماذا يريدون مني، أتمنى ألا يكتب أحد أي شيء قبل التأكد"، هكذا علق عمرو زكي أحد المهاجمين التاريخيين لمنتخب مصر على شائعة وفاته.

بلدوزر الزمالك السابق قال لـFilGoal.com: "كنت نائما وفوجئت بسيل من المكالمات، للحقيقة صحوت مفزوعا وخفت من الرد".

وشدد "أنا الآن في فترة نقاهة بعد الحادث الذي تعرضت له، عدت من تركيا إلى شرم الشيخ، ثم عدت إلى القاهرة لإنهاء بعض الأمور".

وأعلن زكي "بعد انتهاء فترة النقاهة، سأتوجه لأوروبا لخوض فترات معايشة في أكثر من دولة تمهيدا لدخولي مجال التدريب سواء في مصر أو الخليج العربي".

عمرو زكي اعتزل كرة القدم نهائيا عام 2015 بعد مسيرة حافلة بالمحطات الناجحة.

صاحب الـ35 عاما حقق بطولتي كأس الأمم الإفريقية 2006 و2008 رفقة منتخب مصر، بجانب الاحتراف في الدوري الإنجليزي مع فريقي ويجان أتليتك وهال سيتي.

وخلال 63 مباراة دولية خاضها زكي رفقة منتخب مصر، نجح في تسجيل 30 هدفا.

وتعرض عمرو زكي لحادث سيارة أثناء السفر من القاهرة إلى الساحل الشمالي قبل عدة أشهر، وتم حجزه في المستشفى لعدة أيام قبل خروجه بعد استقرار حالته.

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