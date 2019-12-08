تيليجراف: أرتيتا سيخضع لمقابلة كمبتدئ من إدارة أرسنال

الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 13:32

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - بيب جوارديولا

يستعد ميكيل أرتيتا مساعد جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي للخضوع إلى مقابلة مع إدارة أرسنال لكن كمبتدئ وليس كمدرب خبير وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن أرتيتا سيضطر للخضوع إلى عدد كبير من الأسئلة والإجراءات خاصة وأنه أصبح الخيار المفضل لتولي تدريب الفريق إن قرر النادي تعيين مدرب جديد قبل نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرتيتا مهتم بتولي تدريب الفريق، لكنه سيخضع لمقابلة صعبة وقوية للغاية من إدارة النادي اللندني.

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أرتيتا صاحب الـ37 عاما لعب لأرسنال في الفترة من 2011 وحتى 2016 وتوج معه بلقب كأس الاتحاد مرتين والدرع الخيرية مرتين.

ويعد أرتيتا أحد الأسماء المرشحة لتدريب أرسنال مع ماسيمليانو أليجري وماوريسيو بوكيتينو ومارسيلينو وغيرهم.

وكان أرتيتا قريبا من تدريب أرسنال خلال عام 2018 بعد رحيل أرسين فينجر بعد أن كان أحد المرشحين لتولي المهمة.

ومنع إيفان جازيديس المدير التنفيذي السابق لنادي أرسنال الخطوة بعدما منح صوته لأوناي إيمري بدلا من لاعب وسط الفريق اللندني السابق.

وقد يضطر أرسنال للإسراع من عملية تعيين مدرب جديد بعد أن تعادل الفريق وخسر في أول مباراتين له بعد إقالة أوناي إيمري.

أرتيتا يعمل كمساعد لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي منذ عام 2016، وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن سيتي لا يمانع رحيل أرتيتا قبل نهاية الموسم الجاري.

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