كرة يد - الأهلي: إصابة قوية لـ إسلام حسن.. غيابه عن إفريقيا واحتمالية نهاية موسمه

أعلن النادي الأهلي عن إصابة إسلام حسن قائد فريق رجال اليد بإصابة قوية في الكتف تستلزم تدخل جراحي مما قد ينهي موسمه مع الفريق.

وتعرض إسلام حسن لإصابة قوية في الكتف وأشار الفحص الطبي إلى ضرورة التدخل الجراحي.

وقال يحيى يوسف المدرب العام بالجهاز الفني للأهلي عبر الموقع الرسمي: "إصابة إسلام حسن قوية وستبعده عن الملاعب مدة لن تقل عن 3 أشهر وقد تزيد إلى نهاية الموسم".

وبذلك تأكد غياب إسلام حسن عن تمثيل منتخب مصر في فعاليات بطولة أمم إفريقيا المقرر لها منتصف يناير في تونس والتي يتأهل حامل لقبها إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف يحيى يوسف "إسلام حسن قادر على تجاوز فترة الإصابة والعودة بشكل أفضل في المباراة المقبلة".

واختتمت المرحلة التمهيدية من بطولة الدوري المصري وتقام المرحلة النهائية بعد بطولة أمم إفريقيا للمنتخبات.

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