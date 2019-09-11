رسميا - فالنسيا يقيل مدربه قبل مواجهة برشلونة

أعلن نادي فالنسيا الإسباني رحيل المدير الفني مارسيلينو جارسيا من على رأس الإدارة الفنية للفريق عقب اجتماع رفقة مالك النادي بيتر ليم والرئيس أنيل مورثي في سنغافورة.

رئيس النادي عاد إلى فالنسيا من جديد بعدما أخبر مارسيلينو بانتهاء علاقته مع النادي بسبب سوء التفاهم مع مالك النادي.

وأصدر النادي بيانا يعلن فيه نهاية مشوار مارسيلينو مع فالنسيا ويشكره فيه على الفترة التي قضاها.

OFFICIAL STATEMENT https://t.co/Xjzb4seBDT — Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) September 11, 2019

رحيل الإسباني يأتي رغم قيادته الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا موسمين متتاليين وتحقيق لقب كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي.

وكان مارسيلينو قريبا من الرحيل عن صفوف الخفافيش قبل بداية الموسم بسبب المشاكل التي أحاطت بماتيو أليماني المدير الرياضي للفريق ومالك النادي السنغافوري.

وأحاطت المشاكل بالمدير الفني والمدير الرياضي في الصيف الماضي مع بيتر ليم وهو ما أدي سابقا استدعاء الشرطة لمقر النادي في إسبانيا.

مدرب فياريال وإشبيلية السابق قاد فالنسيا خلال 110 مباراة حقق الفوز في 56 مباراة وتعادل في 29 وخسر 25.

ويحل ألبرت كاليديس مديرا فنيا للفريق قبل مواجهة برشلونة في ثالث جولات الدوري الإسباني رغم عدم امتلاكه أي خبرات في المسابقة.

وسبق لألبرت أن عمل مساعدا لجولين لوبيتيجي في ريال مدريد وتولي مهمة تدريب منتخب إسبانيا تحت 21 عاما لمدة 4 سنوات وخسر نهائي يورو الشباب أمام ألمانيا عام 2017.

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