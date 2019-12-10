لجنة المسابقات تعلن تعديل وحيد في جدول الدوري بعد تحديد مواعيد دور المجموعات الإفريقية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 13:58

كتب : عاطف شادي

الأهلي - الهلال

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إجراء تعديل وحيد بجدول مباريات الدوري الممتاز بعد إعلان مواعيد دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحددت لجنة المسابقات يوم الأربعاء 15 يناير الساعة 7:30 مساء موعدا لمباراة الأهلي وطنطا ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر بدلا من الثلاثاء 14 يناير.

وذلك لأن الأهلي يحل ضيفا على بلاتينوم الموزمبيقي يوم 11 يناير في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

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وقررت لجنة المسابقات بقاء مباراة الجونة ضد الزمالك في الأسبوع نفسه بموعدها يوم الأربعاء 15 يناير ولكن في الخامسة مساء.

وأعلن الأهلي عن تحديد الاتحاد الإفريقي (كاف) مواعيد المباريات المتبقية للفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المركز الثاني بالتساوي مع الهلال السوداني برصيد 3 نقاط لكل منهما بينما ينفرد النجم بالصدارة بالعلامة الكاملة بالفوز في المباراتين.

ويلعب الأهلي في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء أمام وادي دجلة ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

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