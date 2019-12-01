رصاصات من مرتضى بعد الخسارة من مازيمبي.. هجوم ناري وتحديد مصير ميتشو

شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجوما قويا على لاعبي الفريق بعد السقوط أمام مازيمبي.

الزمالك خسر أمام مازيمبي بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور: "بكل تأكيد نشعر بالحزن الشديد بعد لقاء إنبي ومازيمبي. يوجد أخطاء من الجهاز الفني واللاعبين".

وأضاف في تصريحاته المصورة "مجلس إدارة الزمالك اجتمع واتخذ قراراته. حددنا مصير ميتشو وبالإجماع ولكنني لن أعلن القرارات اليوم. الإعلان سيكون عقب اجتماعي مع ميتشو يوم الإثنين".

وواصل "سأعقد جلسة مع ميتشو يوم الإثنين بسبب ظروف شخصية معينة يمر بها المدرب. لن أتحدث عنها قبل الإستاذان منه، وهل يرغب في إعلان ذلك أم لا؟".

وشدد "ما شاهدناه من اللاعبين لا يُمثل الزمالك على الإطلاق. ما هذا الأداء".

وأشار مرتضى إلى "لا يوجد أي لاعب لديه أي مستحقات مالية في الزمالك. عندما تحصل على 7 ملايين جنيه، ويتأخر عليك فقط 100 ألف جنيه، فأنت "بتهرج ومعندكش دم".

وألمح رئيس الزمالك لاحتمالية إلغاء مشروع قناة النادي، قائلا: "الشركة الراعية خصمت 40 مليون جنيه من أصل 60 مليون جنيه بسبب قناة النادي، وأنا الآن تقريبا لا أريد القناة".

وأردف "أحلام جماهير الزمالك تؤثر على الفريق، لأن مبلغ الـ 40 مليون جنيه المخصوم يؤثر بشدة على الميزانية، إذا فالأفضل الاستمرار كبرنامج لمدة 3-4 ساعات بشكل يومي".

وتطرق رئيس الزمالك للحديث عن طارق حامد قائلا: "ما أعلمه إن المصاب يكون في الذراع أو الساق أو العضل، ولكن آلام في الظهر، لم أر تلك الإصابة من قبل".

واستكمل "طارق حامد لم يذهب للمران قبل السفر وهو من سرب خطاب النادي له والدليل على ذلك شطبه لرقم هاتفه من الخطاب".

وأعلن "لن أُعدل أي عقد لأي لاعب. الأمور انتهت ولن نفعل ذلك".

ماذا عن تضامن بعض من لاعبي الزمالك مع ميتشو؟ يجيب رئيس الزمالك "في البداية، هناك لائحة بخصم 300 ألف جنيه من أي لاعب مازال يستخدمه حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا أول شيء تم الآن".

وقال "إذا كنتم ترغبون في دعم وتأييد ميتشو، فلماذا لم تقاتلوا في الملعب؟ لماذا لم تلعبوا برجولة في الملعب؟ لماذا لم يدعم مصطفى محمد وساسي وبقية اللاعبين، ميتشو في الملعب، بدلا من صفحاتهم؟".

وتابع "الكل سيُحاسب. واتخذنا قرارنا بخصوص مصير ميتشو بالإجماع".

وأردف رئيس الزمالك "ميتشو محترم وربما الظروف الشخصية قد أثرت عليه داخل الملعب، ولكن في النهاية ليس اللاعبين من هم يقررون إبقاء أو استمرار المدرب، بل مجلس الإدارة".

وأتم "قبل التعاقد مع ميتشو، وافق 14 شخصا خبيرا في الكرة على ميتشو، باستثناء أمير مرتضى وبسبب أمور أخرى وليست فنية".

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرقية يوم الأربعاء في كأس مصر، قبل مواجهة بريميرو دي أوجوستو يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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