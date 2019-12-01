بالفيديو – بيراميدز "التاريخي" يضرب رينجرز بثلاثية ويحقق ما لم يحدث منذ 22 عاما

انتصر فريق بيراميدز خارج ملعبه أمام إينوجو رينجرز بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية.

بداية ولا أروع لكتيبة سيباستيان ديسابر في مجموعات الكونفدرالية، بعدما نجح الفريق في قلب الطاولة على رينجرز في نيجيريا ليحقق انتصاره الأول في المجموعات.

وأصبح بيراميدز هو ثاني فريق مصري في التاريخ لا يخسر في أول 7 مباريات له في ظهوره الإفريقي الأول.

فريق مصري وحيد من أصل 15 فريقا مصريا شاركوا في بطولات إفريقيا، لم يخسر في أول 7 مباريات في ظهوره الأول وهو الإسماعيلي.

أول مشاركة للإسماعيلي في بطولة إفريقيا كانت عام 1969 في دوري أبطال إفريقيا، ووقتها لم يخسر الفريق في أول 7 مباريات. انتصر 4 مرات وتعادل 3 مرات ولم يخسر أي لقاء في البطولة وحصد اللقب في النهاية.

بيراميدز تخطى إنجاز المنصورة عام 1997.

في بطولة كأس الكؤوس عام 1997 كتب فريق المنصورة ظهوره الإفريقي الأول ولم يخسر في أول 6 مباريات ولكنه سقط في فخ الهزيمة في اللقاء السابع.

انتصر 4 مرات وتعادل مرتين والخسارة الأول كانت في المباراة السابعة له في البطولة أمام النجم الساحلي في نصف النهائي.

والآن بعد 22 عاما بيراميدز يتخطى إنجاز المنصورة ويصبح ثاني فريق مصري لا يخسر في ظهوره الإفريقي الأول في أول 7 مباريات.

رينجرز تقدم أولا في الدقيقة 28 من تسديدة صاروخية من إبراهيم أولاويين، لكن نقطة التحول ظهرت في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

الظهير المتألق إيمانويل أوليسيس خرج مطرودا من المباراة قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، بسبب الإنذارين.

بيراميدز قلب الطاولة في الشوط الثاني بفضل محمد فاروق وعمر لعيوني وإسلام عيسى.

محمد فاروق عادل النتيجة في الدقيقة 54 من علامة الجزاء.

النقص العددي تسبب في ضغط كبير من بيراميدز وانتهى بهدف ثان في الدقيقة 84 من تسديدة صاروخية من لعيوني.

وقبل لحظات من النهاية سجل إسلام عيسى الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 87.

وحصد بيراميدز أول 3 نقاط في مجموعته ليتصدر المجموعة انتظارا لنتيجة لقاء المصري أمام نواذيبو الموريتاني.

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