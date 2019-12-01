جدول الدور الأول - الزمالك يختتم مشواره بثلاث مواجهات قوية في 10 أيام

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول باقي مباريات الدور الأول من الدوري المصري المقرر ختامه في 19 فبراير، ويفتتح الزمالك مسابقة الدوري بمواجهة بيراميدز ويختتمها بمواجهة الأهلي .

وكشف الاتحاد المصري عن تعديل مواعيد جدول الدوري بناء على تعديلات الاتحاد الإفريقي لجدول مباراتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية وتحديد موعد السوبر الإفريقي.

يبدأ الزمالك مبارياته بكأس مصر يوم الأربعاء 4 ديسمبر ويختتمها بمواجهة الأهلي في ختام الدور الأول من الدوري في 19 فبراير ويتخلل ذلك 5 مباريات في دوري أبطال إفريقيا ومباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي.

وأوضح الاتحاد المصري في بيانه أنه قد يتم تغيير بعض الملاعب المعلنة بناءا على طلب الجهات الأمنية ودون الرجوع إلى النادي.

كما قد يتم تعديل مواعيد مباريات الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية وفقا لموقف الفرق من الاستمرار في البطولة ووفقا للمواعيد المحددة من الاتحاد الإفريقي لفرق دوري الأبطال من الجولة الرابعة إلى السادسة في دور المجموعات.

وجاءت مباريات الزمالك كالآتي:

الزمالك × الشرقية (الأربعاء 4 ديسمبر 7:30 مساء) استاد القاهرة في كأس مصر

الزمالك × أول أغسطس الأنجولي (الجمعة 6 ديسمبر) دوري أبطال إفريقيا

الزمالك × بيراميدز (الخميس 12 ديسمبر 7:30 مساء) استاد القاهرة في الدوري المصري

طلائع الجيش × الزمالك (الاثنين 16 ديسمبر 7:30 مساء) استاد الجيش بالسويس في الدوري

الزمالك × سموحة (الجمعة 20 ديسمبر 7:30 مساء) استاد القاهرة في الدوري

الإنتاج الحربي × الزمالك (الثلاثاء 24 ديسمبر 7:30 مساء) استاد السلام في الدوري

زيسكو × الزمالك (الجمعة 27 ديسمبر) في دوري الأبطال

الزمالك × أسوان (الخميس 2 يناير 7:30 مساء) استاد القاهرة في الدوري

طنطا × الزمالك (الأحد 5 يناير 5 مساء) استاد غزل المحلة في الدوري

الزمالك × زيسكو (10 أو 11 أو 12 يناير) في دوري الأبطال

الجونة × الزمالك (الأربعاء 15 يناير 7:30 مساء) استاد الجونة في الدوري.

الزمالك × المصري (الاثنين 20 يناير 7:30 مساء) استاد المكس في الدوري.

الزمالك × مازيمبي (24 أو 25 أو 26 يناير) في دوري الأبطال

وادي دجلة × الزمالك (الثلاثاء 28 يناير 7:30 مساء) استاد السلام في الدوري المصري.

أول أغسطس × الزمالك (31 يناير أو 1 أو 2 فبراير) الجولة الأخيرة من دوري الأبطال.

الزمالك × حرس الحدود (الأربعاء 5 فبراير 7:30 مساء) استاد القاهرة في الدوري.

الإسماعيلي × الزمالك (الأحد 9 فبراير 7:30 مساء) استاد الإسماعيلية في الدوري.

الزمالك × الترجي (الجمعة 14 فبراير) السوبر الإفريقي في قطر

الأهلي × الزمالك (الأربعاء 19 فبراير 7:30 مساء) استاد القاهرة في الدوري.

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