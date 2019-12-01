جدول الدور الأول - الأهلي يواجه المصري والزمالك خلال 5 أيام.. والتأجيل وارد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد المباريات المتبقية من الدور الأول للدوري المصري الممتاز المقرر أن ينتهي في منتصف فبراير ومن ثم يبدأ الدور الثاني، ويلعب الأهلي آخر مباراتين أمام المصري والزمالك خلال 5 أيام.

وكشف الاتحاد المصري عن تعديل مواعيد جدول الدوري بناء على تعديلات الاتحاد الإفريقي لجدول مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية وتحديد موعد السوبر الإفريقي.

يبدأ الأهلي مبارياته بكأس مصر يوم الثلاثاء 3 ديسمبر ويختتمها بمواجهة الزمالك في 19 فبراير ويتخلل ذلك 5 مباريات في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الاتحاد المصري في بيانه أنه قد يتم تغيير بعض الملاعب المعلنة بناء على طلب الجهات الأمنية ودون الرجوع إلى النادي.

كما قد يتم تعديل مواعيد مباريات الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية وفقا لموقف الفرق من الاستمرار في البطولة ووفقا للمواعيد المحددة من الاتحاد الإفريقي لفرق دوري الأبطال من الجولة الرابعة إلى السادسة في دور المجموعات.

وجاءت مباريات الأهلي كالآتي:

الأهلي × بني سويف (الثلاثاء 3 ديسمبر 7:30 مساء) استاد القاهرة في كأس مصر

الأهلي × الهلال السوداني (الجمعة 6 ديسمبر) استاد السلام في دوري أبطال إفريقيا

وادي دجلة × الأهلي (الأربعاء 11 ديسمبر 7:30 مساء) استاد السلام في الدوري

الأهلي × حرس الحدود (الأحد 15 ديسمبر 7:30 مساء) استاد القاهرة في الدوري

الإسماعيلي × الأهلي (الخميس 19 ديسمبر 7:30 مساء) استاد المكس في الدوري

الأهلي × الاتحاد السكندري (الاثنين 23 ديسمبر 7:30 مساء) استاد القاهرة في الدوري

الأهلي × بلاتينوم (الجمعة 27 ديسمبر) استاد السلام في دوري الأبطال

مصر للمقاصة × الأهلي (الأربعاء 1 يناير 7:30 مساء) استاد السلام في الدوري

الأهلي × نادي مصر (الأحد 5 يناير 7:30 مساء) استاد القاهرة في الدوري

بلاتينوم × الأهلي (10 أو 11 أو 12 يناير) في دوري الأبطال

الأهلي × طنطا (الثلاثاء 14 يناير 7:30 مساء) استاد القاهرة في الدوري.

المقاولون العرب × الأهلي (الأحد 19 يناير 7:30 مساء) استاد السلام في الدوري.

الأهلي × النجم الساحلي (24 أو 25 أو 26 يناير) استاد السلام في دوري الأبطال

الأهلي × إنبي (الاثنين 27 يناير 7:30 مساء) استاد القاهرة في الدوري المصري

الهلال السوداني × الأهلي (31 يناير أو 1 أو 2 فبراير) الجولة الأخيرة من دوري الأبطال

بيراميدز × الأهلي (الخميس 6 فبراير 7:30 مساء) استاد الدفاع الجوي في الدوري

الأهلي × طلائع الجيش (الاثنين 10 فبراير 7:30 مساء) استاد القاهرة في الدوري

الأهلي × المصري (الجمعة 14 فبراير 7:30 مساء) استاد المكس في الدوري

الأهلي × الزمالك (الأربعاء 19 فبراير 7:30 مساء) استاد القاهرة في الدوري

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