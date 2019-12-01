إعلان مواعيد المباريات المتبقية من الدور الأول للدوري

الأحد، 01 ديسمبر 2019 - 12:13

كتب : عاطف شادي

الدوري المصري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات الدوري المصري بداية من الجولة السابعة، وأوضح حسام الزناتي رئيس اللجنة على أنه تم اختيار المواعيد بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وصرح الزناتي في بيان رسمي: "المواعيد الجديد تم وضعها بالتنسيق مع الجهات المنية مع نقل المباريات المهمة التي كانت تقام في برج العرب إلى ستاد المكس واستمرار خوض المصري مبارياته على استاد السويس".

وأكمل "مواعيد الاتحاد السكندري والإسماعيلي في البطولة العربية تحدد مع كل دور حسب نظام البطولة مما يجعلها عرضة للتغيير المحلي".

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وأشارت لجنة المسابقات في بيانها الرسمي إلى أنه قد يتم تغيير بعض الملاعب بناء على طلب الجهات الأمنية دون الرجوع إلى النادي.

وقال البيان إنه قد يتم تعديل مواعيد مباريات الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية وفقا لموقف الأندية المشاركة من الاستمرار في البطولة، ووفقا للمواعيد التي يحددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

واختتم البيان بأنه يتم تعديل مواعيد مباريات الأندية المشاركة في البطولة العربية وفقا لما تسفر عنه قرعة المباريات في كل دور.

ووفقا للجدول، فإن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة ستجري في 19 فبراير المقبل.

الجدول كاملا

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