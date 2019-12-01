مضمون الشكوى الرسمية.. 4 طلبات من الأهلي للاتحاد الإفريقي

تقدم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم الأحد بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعد أحداث لقاء النجم الساحلي.

النجم الساحلي انتصر على الأهلي بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

لقاء شهد خروج أيمن أشرف مطرودا في الدقيقة 13، إلى جانب اعتراضات بالجملة من جانب لاعبي الأهلي والجهاز الفني.

شكوى الأهلي الرسمية للاتحاد الإفريقي جاءت بسبب "الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة التي تشهدها مسابقات الكاف"، وفقا لما نشره النادي عبر موقعه الرسمي.

وحدد الأهلي 4 مطالب من الاتحاد الإفريقي، وجاءت على النحو التالي – حسبما أعلنها الموقع الرسمي للنادي-:

** ضرورة تطبيق تقنية الفيديو في مختلف مراحل البطولات الإفريقية ابتداءً من الموسم الحالي، خاصة وإن التقنية أصبحت أحد بنود قانون اللعبة ولا يمكن تجاهلها.

** عدم تكرار تعيين نفس الحكام لذات الفرق في نفس البطولة.

** ضرورة تعيين حكام النخبة أصحاب الخبرات التحكيمية في القارة لإدارة المباريات ذات الحساسية بين الفرق المصنفة على المستوى الإفريقي.

** ضرورة التأكيد على اللجنة المكلفة باختيار الحكام لإدارة المباريات بالالتزام بالحيادية والشفافية، خاصة وأن الأخطاء ذاتها تتكرر مع كل أزمة دون مبرر واضح.

وشدد الأهلي على دعمه الكامل "للخطوات الإيجابية التي يتخذها الاتحاد الإفريقي للارتقاء بكرة القدم الإفريقية ومن بينها منظومة التحكيم".

وعدد الأهلي الأخطاء التحكيمية التي شهدها لقاء الفريق أمام النجم، مشيرا إلى "الحكم ارتكب العديد من الأخطاء التي أثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر، عندما طرد أيمن أشرف في بداية اللقاء وهو لم يكن يستحق الطرد".

وأضاف النادي "كما تجاهل الحكم عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للأهلي بداعي لمسة يد على مدافع النجم، إلى جانب أهدار الحكم الكثير من الوقت القانوني بسبب تعمده عدم احتساب وقت إضافي بديل لما تم استهلاكه في تغييرات الفريقين وإصابة العديد من اللاعبين".

واتهم الأهلي الحكم البوتسواني بـ"عدم توفير الحماية القانونية للاعبي الأهلي داخل الملعب، وللجهاز الفني والإداري خارج الملعب، وتجاوز عن أخطاء ارتكبها الخصم في أماكن مؤثرة في الملعب".

وجاء في شكوى الأهلي أن "الضرر يقع على الجميع وأن الاتحاد الافريقي يبذل الكثير من الجهد لتطوير اللعبة، لكن هذه الجهود تذهب أدراج الرياح أمام الأخطاء التحكيمية غير المقبولة والتي تهدر حقوق مشروعه للأندية وتوجه بطولات على نحو تضيع معه كل قواعد العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية".

ولفت الأهلي النظر في شكواه لـ «كاف» إلى "خطورة استمرار الأخطاء التحكيمية وأسناد مباريات لحكام بعينها وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لطريقة تعيين الحكام للمباريات".

وشدد النادي على أن "مسلسل الأخطاء التحكيمية تكرر كثيرًا مع الأهلي لاسيما في الفترة الأخيرة خاصة في المباراة النهائية موسم 2016-2017 وهو ما يهدر الكثير من الجهد والمال على الأهلي وكل الأندية المشاركة في البطولة القارية التي تنفق الملايين وتضيع حقوقها بسبب هذه الأخطاء التحكيمية".

وفي ختام شكواه عبر الأهلي عن ثقته في عدالة الاتحاد الافريقي لكرة القدم ورغبته في إصلاح منظومة التحكيم لحفظ حقوق كل الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية.

ويلعب الأهلي الجولة الثانية على ملعبه ووسط جماهيره يوم الجمعة أمام الهلال السوداني. بينما يرحل النجم الساحلي لمواجهة بلاتينيوم.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في المباراة المقبلة في إفريقيا من هنا

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