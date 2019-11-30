بالفيديو - الزمالك يخسر في الميدان الأصعب

خسر الزمالك يوم السبت بنتيجة 3-صفر في ميدان يعد من الأصعب في إفريقيا إن لم يكن الأعقد، استغل مازيمبي حماس جمهوره وتفوق على ضيفه ليقتنص أول ثلاث نقاط في دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقفز مازيمبي لصدارة المجموعة الأولى، التي تضم بريميرو دي أوجوستو وزيسكو، بعد فوزه على حامل لقب الكونفدرالية، استطاع ترجمة أفضليته وسيطرته لانتصار هام في بداية رحلته القارية.

غياب مؤثر

فضل الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" الاعتماد على حازم إمام، بدلا من المصاب طارق حامد، ليجاور فرجاني ساسي في وسط الملعب، وقاد مصطفى محمد، كما كان متوقعا، هجوم القلعة البيضاء ومن خلفه محمد أوناجم وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي وأخذ عبد الله جمعة مكان محمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر.

وبدأت المباراة على أرضية جيدة في ملعب مازيمبي وسط أجواء حماسية بامتلاء المدرجات بجمهور المضيف، وفي بداية المواجهة لعب الزمالك بثقة وتناقل الكرة محاولا امتصاص حماس بطل الكونغو الديموقراطية.

وكانت المحاولات البيضاء كالعادة من الجهة اليمنى بوجود حمدي النقاز وأمامه أوناجم، وبعدما كانت أول ربع ساعة متكافئة بين الناديين، سيطر مازيمبي على مجريات المباراة واعتمد على الطرفين أملا في اختراق الحائط الأبيض.

واضطر الزمالك لإجراء أول تبديل حين أصيب لاعبه محمود حمدي "الونش" بشد في العضلة الخلفية، فغادر الملعب في الدقيقة 18 وحل بدلا منه محمد عبد الغني.

سيطرة المضيف

وأمام ضغط مازيمبي، تراجع الزمالك لوسط ملعبه مما منح المضيف الفرصة للسيطرة على الكرة، وحاول رفاق تريسور مبوتو مرارا من الجهة اليمنى لكن اصطدموا بأداء دفاعي رائع لعبد الله جمعة.

وحاول الزمالك من آن لآخر مباغتة مازيمبي، وفي الدقيقة 28 تقدم حارس المضيف محاولا الإمساك بالكرة قبل أن يفقدها ويسدد ساسي صوب المرمى لكن أبعد دفاع مازيمبي الكرة.

وهدد مازيمبي مرمى الزمالك وكانت أخطر فرصه في الدقيقة 33 حين انفرد جاكسون موليكا بالحارس محمد عواد لكنه سدد الكرة بعيدا.

واخترق مبوتو دفاع الزمالك من اليسار وسدد الكرة لكن أمسكها عواد بسهولة، لم ينجح مازيمبي في ترجمة سيطرته إلى تقدم لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

أفضلية مستمرة

وبدأ مازيمبي الشوط الثاني دون هوادة واستمر ضاغطا بقوة وفي الدقيقة 47 صوب شيكو أوشيندي الكرة برأسه لترتطم بعارضة مرمى الزمالك، ورد الأخير سريعا بتسديدة لأوناجم مرت بعدها الكرة فوق مرمى مازيمبي في الدقيقة 49.

وحاول ميتشو تقوية وسط ملعب الزمالك، الذي تفوق عليه مازيمبي، فدفع بمحمد حسن بدلا من حازم إمام في الدقيقة 56.

فرص مازيمبي توالت خطيرة على مرمى عواد، وفي الدقيقة 58 كاد باتو كابانجو، الذي شارك كبديل، أن يتقدم لفريقه لكن صوب الكرة برأسه إلى خارج الملعب إثر تمريرة عرضية من اليمين.

ومع السيطرة والضغط باستمرار لمازيمبي، استطاع المضيف هز شباك الزمالك بعدما حول موليكا برأسه الكرة، الممررة من اليمين، بنجاح في المرمى ليتقدم لناديه في الدقيقة 62.

وإثر قرار للحكم باحتساب خطأ لمازيمبي في وسط الملعب اعترض ساسي على الأول لينال بطاقة صفراء في الدقيقة 62.

تقدم لاعبو الزمالك لوسط ملعب مازيمبي بحثا عن العودة في النتيجة، لكن انطلق كابانجو من اليمين إثر هجوم مرتد للمضيف ومرر الكرة لداخل منطقة الجزاء ليقابلها مبوتو بتسديدة لتسكن الكرة شباك عواد ويتقدم مازيمبي بهدفين مقابل لا شيء في الدقيقة 66.

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واعترض لاعبو الزمالك بشدة على حكم المباراة ليشهر الأخير البطاقة الصفراء في وجه النقاز.

حاول الزمالك أن يعود للمباراة وفي الدقيقة 72 سدد ساسي الكرة إثر ركلة ثابتة لكنها مرت فوق العارضة، وبعد دقيقتين وإثر ركلة ركنية صوب بن شرقي الكرة برأسه لكن حارس المضيف تصدى لها وأبعدها إلى خارج الملعب.

وأجرى ميتشو آخر تبديلاته في الدقيقة 76 حين دفع بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا من أوناجم.

وفي الدقيقة 84 هز مازيمبي شباك الزمالك بضربة رأس لموليكا إثر تمريرة من الجهة اليمنى ليؤمن انتصار ناديه لتنتهي المواجهة بفوز صاحب الأرض بثلاثة أهداف دون رد.

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