لا داعي للقلق.. إبراهيموفيتش يشتري أسهم هاماربي السويدي

لا داعي للقلق.. زلاتان إبراهيموفيتش لم يوقع إلى نادي هاماربي، إذ أصبح شريكا أسهم النادي السويدي.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : لوس أنجلس جالاكسي

وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنهاية العام ونشر سابقا تغريدة وداعية للفريق الأمريكي (طالع التفاصيل).

وأصبح إبراهيموفيتش مساهما في النادي بعدما ظهر عبر حسابه على إنستجرام ممسكا بقميص النادي.

View this post on Instagram @hammarbyfotboll A post shared by Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) on Nov 25, 2019 at 10:36pm PST

السويدي استحوذ على 22% من أسهم النادي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وقال: "أنه ناد رائع ولديه جماهير شغوفة ومن أكثر الأندية احتراما في ستوكهولم والسويد".

وتابع "دائما أحب النادي وجماهيره، ومنذ ذلك وأنا منبهر بما حققه النادي في السنوات الأخيرة سواء داخل أو خارج الملعب، كوني قادرا على تطوير هاماربي يقودني للاستمتاع والإثارة".

وأكد النادي عبر الموقع الرسمي أن السويدي لم يلتحق كلاعب: "زلاتان لم يلتحق بنا بعد، إذا وقع عقدا سوف يكون الأمور عبر الموقع".

فيما أبدى ستيفان بيلبورن انبهاره لـ "DN" السويدية: "لم أصدق حقا أن زلاتان وقع لنا، لم أصدق ذلك".

وسبق للنادي السويدي أن حقق لقب الدوري مرة واحدة في تاريخه عام 2001.

وجلس سابقا مسؤولي نادي ميلان الإيطالي مع مينو رايولا وكيل اللاعب من أجل بحث انتقاله في يناير المقبل (طالع التفاصيل).

وأغلق البرتغالي جوزيه مورينيو الباب حول انضمام زلاتان إلى توتنام في يناير المقبل في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا (طالع التفاصيل).

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

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