تقرير: إدارة ميلان اجتمعت مع رايولا من أجل إبراهيموفيتش

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 18:46

كتب : FilGoal

أرسنال - ميلان إبراهيموفيتش

يرغب نادي ميلان الإيطالي في استعادة خدمات المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

زلاتان إبراهيموفيتش

النادي : لوس أنجلس جالاكسي

ميلان

وذكرت شبكة سكاي إيطاليا إن إدارة الروسونيري اجتمعت يوم الأربعاء مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب للحديث عن وضع السويدي.

وأشارت الشبكة إلى أن إبراهيموفيتش سيحسم مستقبله الأسبوع المقبل ولم يوافق على أي عرض بعد.

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الأكيد أن المفاوضات بين الطرفين قد بدأت وأن عودة المهاجم المخضرم باتت محتملة بشكل كبير.

وربطت بعض التقارير اللاعب بالانتقال لصفوف بولونيا أو ميلان أو نابولي الإيطالي (طالع التفاصيل).

وكان مفوض الدوري الأمريكي قال سابقا أن إبرا وقّع لـ ميلان في وقت سابق (طالع التفاصيل).

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط مع لوس أنجلوس جالاكسي في الدوري الأمريكي قبل أن يعلن رحيله.

السويدي أعلن عبر حسابه الشخصي على تويتر عن رحيله من الدوري الأمريكي قائلا: "أتيت، رأيت، غزوت، شكرا لوس أنجلوس جالاكسي لجعلي أشعر أنني حي مجددا".

وسبق لإبرا أن ارتدى قميص ميلان إذ لعب للروسونيري موسمين حقق خلالهما لقب الدوري والسوبر الإيطالي.

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