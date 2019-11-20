تقرير: إدارة ميلان اجتمعت مع رايولا من أجل إبراهيموفيتش

يرغب نادي ميلان الإيطالي في استعادة خدمات المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : لوس أنجلس جالاكسي ميلان

وذكرت شبكة سكاي إيطاليا إن إدارة الروسونيري اجتمعت يوم الأربعاء مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب للحديث عن وضع السويدي.

وأشارت الشبكة إلى أن إبراهيموفيتش سيحسم مستقبله الأسبوع المقبل ولم يوافق على أي عرض بعد.

الأكيد أن المفاوضات بين الطرفين قد بدأت وأن عودة المهاجم المخضرم باتت محتملة بشكل كبير.

AC Milan today had a meeting with Mino Raiola for Zlatan Ibrahimovic. They asked for Ibra situation. Zlatan will decide about his future on next weeks and nothing has been agreed yet - just talks have started between Milan and Ibra for a possible comeback. 🔴⚫️🇸🇪 @SkySport — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2019

وربطت بعض التقارير اللاعب بالانتقال لصفوف بولونيا أو ميلان أو نابولي الإيطالي (طالع التفاصيل).

وكان مفوض الدوري الأمريكي قال سابقا أن إبرا وقّع لـ ميلان في وقت سابق (طالع التفاصيل).

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط مع لوس أنجلوس جالاكسي في الدوري الأمريكي قبل أن يعلن رحيله.

السويدي أعلن عبر حسابه الشخصي على تويتر عن رحيله من الدوري الأمريكي قائلا: "أتيت، رأيت، غزوت، شكرا لوس أنجلوس جالاكسي لجعلي أشعر أنني حي مجددا".

وسبق لإبرا أن ارتدى قميص ميلان إذ لعب للروسونيري موسمين حقق خلالهما لقب الدوري والسوبر الإيطالي.

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