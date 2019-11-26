قال مصدر مقرب من طارق حامد لاعب وسط الزمالك إن اللاعب ليس متمردا كما وصفه مرتضى منصور رئيس النادي.

وصرح المصدر لـFilGoal.com "طارق ليس متمردا".

وتابع "سيحضر لمطار القاهرة للسفر مع الزمالك بشكل عادي".

ثم أضاف "اللاعب يشعر بالضيق من انتشار الخطاب في وسائل الإعلام قبل وصوله".

وأتم "الزمالك بنفسه أعلن عن إصابة طارق وهذا سبب غيابه عن مباراة إنبي، ولم يتمارض للغياب".

وأرسلت إدارة الزمالك خطابا إلى طارق حامد تطالبه فيه بالسفر مع بعثة الفريق إلى الكونغو الديموقراطية استعدادا لمواجهة مازيمبي.

وذكر الزمالك في خطابه ضرورة تواجد اللاعب الدولي المصري في مطار القاهرة الساعة 12 ونصف صباح غدا الأربعاء، استعدادا للسفر مع بعثة الفريق. ( اقرأ التفاصيل )

ويواجه الزمالك فريق مضيفه مازيمبي يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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