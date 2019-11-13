إبراهيموفيتش: شكرا لوس أنجلوس جالاكسي.. الآن عودوا لمشاهدة البيسبول

أعلن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نهاية مشواره مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي عقب موسمين قضاهما في الدوري الأمريكي.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : لوس أنجلس جالاكسي لوس أنجلس جالاكسي

السويدي قال عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أتيت، رأيت، غزوت، شكرا لوس أنجلوس جالاكسي لجعلي أشعر أنني حي مجددا".

وتابع "لجماهير جالاكسي، أردتم زلاتان، أعطيتكم إياه، على الرحب والسعة، القصة تستمر، الآن عودوا لمشاهدة البيسبول".

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019

ولا تعد كرة القدم هي اللعبة الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تسبقها كل من كرة السلة وكرة القدم الأمريكية والبيسبول".

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

وربطت بعض التقارير اللاعب بالانتقال لصفوف بولونيا أو ميلان أو نابولي الإيطالي، ويعد بولونيا الأوفر حظا للتوقيع معه بسبب علاقة السويدي بالمدير الفني سينيسا ميهايلوفيتش (طالع التفاصيل).

وكان مفوض الدوري الأمريكي قال سابقا أن إبرا وقّع لـ ميلان في وقت سابق (طالع التفاصيل).

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