إبراهيموفيتش: شكرا لوس أنجلوس جالاكسي.. الآن عودوا لمشاهدة البيسبول

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 23:03

كتب : إسلام أحمد

زلاتان إبراهيموفيتش

أعلن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نهاية مشواره مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي عقب موسمين قضاهما في الدوري الأمريكي.

السويدي قال عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أتيت، رأيت، غزوت، شكرا لوس أنجلوس جالاكسي لجعلي أشعر أنني حي مجددا".

وتابع "لجماهير جالاكسي، أردتم زلاتان، أعطيتكم إياه، على الرحب والسعة، القصة تستمر، الآن عودوا لمشاهدة البيسبول".

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ولا تعد كرة القدم هي اللعبة الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تسبقها كل من كرة السلة وكرة القدم الأمريكية والبيسبول".

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

وربطت بعض التقارير اللاعب بالانتقال لصفوف بولونيا أو ميلان أو نابولي الإيطالي، ويعد بولونيا الأوفر حظا للتوقيع معه بسبب علاقة السويدي بالمدير الفني سينيسا ميهايلوفيتش (طالع التفاصيل).

وكان مفوض الدوري الأمريكي قال سابقا أن إبرا وقّع لـ ميلان في وقت سابق (طالع التفاصيل).

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