بالفيديو – عقدة الربع قرن تتواصل.. العراق يقهر قطر في افتتاح خليجي 24

فاز منتخب العراق على قطر بهدفين مقابل هدف واحد، على استاد خليفة الدولي، في افتتاح خليجي 24 المقام بالدوحة.

محمد قاسم سجل هدفي العراق في الشوط الأول، قبل أن يقلّص عبد العزيز حاتم الفارق لـ قطر في مطلع الشوط الثاني.

ليتصدر العراق المجموعة الأولى سريعا بـ 3 نقاط، ويظل رصيد قطر خاليا، في انتظار المباراة الثانية بالمجموعة بين الإمارات العربية المتحدة واليمن.

هذه الهزيمة القطرية أكدت عقدة أصحاب الأرض في افتتاح كأس الخليج، إذ يرجع آخر فوز للدولة المضيفة في المباراة الأولى إلى نسخة خليجي 12 عام 1994، وقتها تفوقت الإمارات 2-0 على قطر.

العراق ثأر أيضا من هزيمته 0-2 أمام قطر في ثمن نهائي كأس آسيا مطلع العام الجاري، بطولة توج بها العنابي في ناهية المطاف.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لـ قطر في افتتاح كأس الخليج عندما تستضيفه على أراضيها، إذ فازت مرتين وتعادل مرة في افتتاح 3 نسخ سابقة احتضنتها.

في المقابل، واصل العراق سجله المثالي في مباريات الافتتاح، إذ حقق انتصاره الثالث في 3 مباريات افتتاحية خاضها.

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قطر بطلة آسيا دخلت المباراة بشراسة هجومية كبيرة وأهدرت عدة فرص حقيقية في اللحظات الأولى من المباراة، أبرزها عن طريق هداف آسيا المعز علي في الدقيقة الخامسة عندما جانبت كرته المرمى بقليل.

الدور جاء على عبد الكريم حسن أفضل لاعب في آسيا بالدقيقة 12 عندما أطلق تسديدة صاروخية لـ قطر مرت بجوار القائم.

كريم بوضيف أتبعه بتسديدة قوية أخرى في الدقيقة 14، لكن جلال حسن حارس مرمى العراق أبعد الكرة ببراعة.

وعلى عكس مجريات اللعب، تقدّم العراق بهدف أول بعد عرضية من محمد قاسم في الدقيقة 19، عرفت طريقها مباشرة إلى شباك قطر دون أن تلمس أي لاعب.

قاسم لم يترك أي فرصة للتشكيك في جدارة هدفه، فسجل هدفا خارقا بعد 8 دقائق فقط ضاعف به تقدُم العراق، بتسديدة يسارية لا تُصد ولا تُرى.

بين الشوطين تدخّل الإسباني فيليكس سانشيز مدرب قطر، فسحب يوسف عبد الرزاق، وعوّضه بـ عبد العزيز حاتم لاعب الوسط.

حاتم احتاج 4 دقائق فقط على أرض الملعب لكي يترك تأثيرا فوريا، فقلّص الفارق لـ قطر في الدقيقة 49 بهدف أول بعد تمريرة عبد الكريم حسن.

ولم يكتف عبد العزيز حاتم بذلك، بل كاد أن يسجل بنفسه هدفا ثانيا في الدقيقة 55 بعد انفراد بالمرمى العراقي، لكن المدافع ميثم جبار تدخل في اللحظة المناسبة.

قطر اقتربت للغاية من التعادل في الدقيقة 69 برأسية دفاعية طائشة من العراق ارتدت من عارضة أسود الرافدين.

في الدقيقة 82، خرج القطري بسام الراوي صاحب الأصول العراقية مصابا بعد أن استغرق وقتا طويلا من العلاج على أرض الملعب.

الحكم احتسب 8 دقائق كاملة كوقت محتسب بدل ضائع، كاد أن يستغله القطريون بهدف في الدقيقة الثانية منه لولا تألق الحارس العراقي.

ليحافظ العراقيون على انتصارهم الثمين، ويضعون أصحاب الأرض في مأزق مبكر.

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