الحدود يحافظ على سجله الخالي من الهزائم ويتخطى المقاصة لأول مرة

3 فرق في الدوري فقط لم تعرف الهزيمة حتى الآن: الأهلي وبيراميدز وحرس الحدود.. والأخير واصل انطلاقته الجيدة وحقق فوزه الثاني على التوالي.

حرس الحدود تغلب على مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

هدفا الفريق السكندري سجلهما عمرو الحلواني وأحمد شرويدة، فيما أحرز إيدو موسيس هدف المقاصة الوحيد.

انتصار الحدود أوصله إلى النقطة التاسعة ليرتقي 3 مراكز في الترتيب محتلا المركز الخامس، فيما تراجع المقاصة مركزا ليتواجد في المركز الثامن بعدما توقف رصيده عند 7 نقاط.

وحقق الحرس انتصاره الأول تاريخيا على المقاصة من أصل 12 مواجهة جمعت بين الفريقين، إذ فاز المقاصة في 3 مواجهات وانتهت 8 مباريات بالتعادل.

رجال المدرب طارق العشري تعادلوا في أول 3 مباريات قبل أن يحققوا فوزين متتاليين على حساب الإسماعيلي والفريق الفيومي.

اللقاء عرف استحواذا من جانب رجال المدرب أحمد حسام "ميدو" مع تراجع من الحرس وإغلاق مناطقه معتمدا على الهجمات المرتدة.

والتهديد الأول كان لصالح أصحاب الأرض إذ تصدى أحمد السعدني حارس الحرس بصعوبة لرأسية صلاح أمين في الدقيقة 16.

وظهرت الخطورة الفيومية من جديد مع الدقيقة 24. انطلاقة في ظهر الدفاع من باولن فوافي وتمريرة بينية وضعته في مواجهة المرمى ولكن تسديدته مرت إلى جوار القائم الأيسر.

لكن على عكس سير اللقاء فاجئ عمرو الحلواني الجميع بهدف رائع للحدود. استقبل كرة على صدره وسدد بيمناه -رغم أنه يلعب باليسرى- كرة قوية فشل محمود حمدي في التعامل معها في الدقيقة 31.

وكاد محمد أسامة يضاعف النتيجة للضيوف في الدقيقة 43 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد ارتداد الكرة من دفاع المقاصة ولكنها مرت أعلى العارضة.

مع الشوط الثاني أهدر صلاح أمين فرصة التعادل بعدما لم يستفد من تسديدة فوافي التي لم يلحق بها أمام المرمى مباشرة.

وهنا واصل الحدود استفادته من الهجمات المرتدة وعاقب المقاصة بهدف ثاني سجله أحمد شرويدة من عرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 77.

وهدف تقليص الفارق لم يتأخر إذ سدد إيدو موسيس كرة قوية من داخل منطقة الجزاء فشل الحارس في الإمساك بها، بعد دقيقتين فقط من هدف الحرس.

الدقائق التالية عرفت ضغطا كبيرا من المقاصة بحثا عن إدراك التعادل لكن الدفاع الصلد من الضيوف حرمهم من ذلك.

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