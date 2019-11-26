النجم الساحلي يُكرم رمضان صبحي

أرسل النجم الساحلي طلبا إلى الأهلي لتكريم رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر بعدما توج بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتأهل مع منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأوضح النجم الساحلي أنه ينوي تكريم رمضان بمنحه درع قبل انطلاق مران الأهلي غدا الخميس على ملعب الجامعة التونسية.

ورحب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بطلب النجم الساحلي مؤكدا أن ذلك يوضح مدى قوة العلاقة بين الناديين.

يذكر أن رمضان صبحي توج كذلك بجائزة أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر.

ويحل الأهلي ضيفا على النجم الساحلي يوم الجمعة المقبلة في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

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