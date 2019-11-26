خبر في الجول – تطور كبير في أزمة الزمالك وطارق حامد وتهديد بالشطب

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 20:46

كتب : محمد حسين مصطفى

طارق حامد - محمد عادل - الزمالك - المقاصة

قامت إدارة الزمالك بتصعيد الأزمة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق الذي وصفه مرتضى منصور رئيس النادي في مؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء بـ "المتمرد".

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وأرسلت إدارة الزمالك خطابا إلى طارق حامد تطالبه فيه بالسفر مع بعثة الفريق إلى الكونغو الديموقراطية استعدادا لمواجهة مازيمبي.

وذكر الزمالك في خطابه ضرورة تواجد اللاعب الدولي المصري في مطار القاهرة الساعة 12 ونصف صباح غدا الأربعاء، استعدادا للسفر مع بعثة الفريق.

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وأشار الزمالك في خطابه إلى أنه حاول الاتصال بطارق حامد أكثر من مرة إلا أنه رفض الرد على اتصالاته.

وهدد بمخاطبة اتحاد الكرة من أجل شطب اللاعب بحجة تمرده في حال عدم الالتزام بالسفر مع الفريق.

وأفاد الخطاب بوضع 2 مليون جنيه في حساب طارق حامد البنكي منذ 4 أيام مثل باقي لاعبي الفريق.

كما جدد الزمالك في الخطاب رفضه رفع قيمة عقد اللاعب إلى 20 مليون جنيه - بحسب ما ذكر في الخطاب -.

ويواجه الزمالك فريق مضيفه مازيمبي يوم السبت المقبل في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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