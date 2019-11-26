يسافر محمد أسامة طبيب الزمالك إلى الكونغو مع بعثة الفريق من أجل لقاء مازيمبي في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا.

وانتشرت أنباء حول تحويل طبيب الزمالك للتحقيق بسبب ما أثير حول إصابة طارق حامد وعبد الله جمعة رغم عدم تواجد أسمائهما في التقرير الطبي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن طبيب الزمالك لم يتم إبلاغه بالخضوع للتحقيق وتواجد في مقر النادي اليوم الثلاثاء ومارس عمله بشكل طبيعي.

ويسافر طبيب الفريق مع بعثة الزمالك بشكل طبيعي استعدادا للقاء مازيمبي.

وكان الزمالك هدد طارق حامد بالشطب حال عدم سفره إلى الكونغو للقاء مازيمبي وأكد مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com إن اللاعب سيسافر مع بعثة الفريق. (طالع التفاصيل)

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