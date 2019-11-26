خاص فيديو في الجول - (4) ثريا محمد عن بطولة إفريقيا ورسالة لجمهور الأهلي.. التجديد والاحتراف

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 17:13

كتب : محمد سمير

ثريا محمد - كرة سلة

تألقت ثريا محمد نجمة كرة السلة الفترة الأخيرة بقميص منتخب مصر والنادي الأهلي ولفتت الأنظار حتى أصبحت حديث الاتحاد الدولي للعبة.

تحدث FilGoal.com مع ثريا محمد في حوار نستعرض منه الجزء الأخير الذي تتحدث فيه عن المشاركة في البطولة الإفريقية للأندية للمرة الأولى ورسالتها لجمهور الأهلي ونهاية تعاقدها مع الفريق الأحمر.

وقالت ثريا في تصريحاتها: "في البداية لم نكن نعلم أن الأهلي سيشارك في البطولة، كنا نخوض بطولة 3×3 وتم إبلاغنا بالمشاركة".

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وأضافت "بالنسبة لي أشارك في البطولة لأول مرة وهدفنا كما هو الحال في الأهلي حصد اللقب ليس فقط لتمثيل مشرف أو الحصول على المركز الثاني".

ووجهت ثريا رسالتها لجمهور الأهلي قائلة: "أتمنى منهم دعمنا في البطولة بالطبع أثق في امتلاء المدرجات بهم".

وتابعت "البطولة العربية العام الماضي كنا متأخرين في النتيجة وبفضل الجماهير نجحنا في العودة رغم ضيق الوقت".

وأتمت ثريا تصريحاتها "لدي نية التجديد مع الأهلي وفي حال تقديم عروض احتراف سأقوم بدراستها".

وينتهي تعاقد ثريا محمد مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري بعد أن انضمت في صيف 2018 لمدة موسمين.

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