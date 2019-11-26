محمد فتحي، اسم مدرب مصري يتردد كثيرا في زامبيا بسبب ما يقدمه من اداء ونتائج مع فريقه نابسا ستارز جعلته في المركز الثاني للدوري الزامبي.

في الموسم الماضي لفت النظر له بعد ان تولى تدريب نابسا ستارز عندما كان الفريق في منطقة الهبوط لينجح في إنهاء الموسم في المركز الخامس في المجموعة الثانية للدوري الزامبي ثم يبدأ إنطلاقته هذا الموسم مع فريقه للوصول لقمة الدوري والمنافسة على اللقب مع نادي زيسكو.

FilGoal.com يحاور فتحي المدرب الأجنبي الوحيد في الدوري الزامبي ليحكي لنا قصته كاملة داخل إفريقيا ومحطاته مع الأندية الإفريقية المختلفة.

قبل الحديث عن عملك في إفريقيا، كيف كانت بدايتك في مصر وهل عملت في أندية مصرية؟

بدايتي كانت كمدير فني لنادي سماد طلخا في مصر، في عام 2011 عدت إلى مصر بعد العمل مع عدد من الأندية في زامبيا وزيمبابوي. وعملت مع اتحاد الكرة في برنامج لتطوير كرة القدم على مستوى الشباب والسيدات.

كيف بدأت مسيرتك في إفريقيا حتى الوصول لنادي نابسا ستارز الزامبي؟

مسيرتي في زامبيا بدأت مع نادي كابوي واريورز ونجحت في انهاء الموسم في المركز الرابع ووصلت لنهائي الكأس، بعد ذلك انتقلت لنادي باور ديناموز ونجحت في إنهاء الموسم مع الفريق في المركز الثالث والوصول لنصف نهائي الكأس وأحرزت الكأس الخيرية مع الفريق.

خلال تلك الفترة ذهبت إلى زيمبابوي لتدريب فريق هايلاندرز كان الفريق في المركز الـ 11 وينافس على الهبوط ولم يتبقى في الدوري سوى 7 مباريات نجحت في إنقاذ الفريق من الهبوط وإنهاء الموسم في المركز الرابع وخلال فترتي مع الفريق نجحت في الوصول لنهائي الكأس 3 مرات وايضا انهاء الدوري في المركز الثالث.

بعد نهاية مهمتي مع الاتحاد المصري عدت لزامبيا وكنت اخطط لبناء أكاديمية خاصة لي في إفريقيا ولكن عدت لتدريب فريق كابوي واريورز في عام 2014 ونجحت في الصعود بالفريق للدوري الممتاز ونجحت في انهاء الموسم مع الفريق بعد ذلك في المركز الثاني ووصلت معه لنصف نهائي الكأس.

وماذا عن فريقك الحالي نابسا ستارز، كيف جاءت مهمة تدريب الفريق؟

توليت الفريق في نصف الموسم الماضي وكان الفريق ينافس على الهبوط ونجحت في الحفاظ على الفريق في الدوري وإنهاء الموسم في المركز الخامس وهذا الموسم نبدأ بشكل جيد ونحقق نتائج رائعة ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين.

نرى في الموسم الحالي أن الفريق في المركز الثاني وينافس زيسكو على صدارة الدوري فما طموحك مع الفريق؟

طموحي هو الاستمرار في المنافسة والمشاركة في بطولة قارية في الموسم المقبل مع الفريق سيكون ذلك أمرا جيدا لنا خاصة إن نجحنا ايضا في الوصول لدور المجموعات بها.

ما صعوبات العمل في إفريقيا كمدير فني وما رأيك في مستوى اللاعب الإفريقي؟

التدريب في إفريقيا ليس سهلا، اللاعبون الأفارقة جيدين للغاية لكن أحيانا العوامل الفنية في شمال إفريقيا تكون أفضل من غرب وجنوب القارة ماعدا دولة جنوب إفريقيا لأنهم يمتلكون امكانيات فنية كبيرة مثل الشمال، والكرة في زامبيا قوية جدا وهذا يفسر ان زامبيا يمثلها 4 فرق في البطولات القارية.

من الصعوبات ايضا هي عامل اللغة لأن يجب ان يكون باستطاعتك التحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية وهذا يساعدني في التعامل مع اللاعبين واضافة لذلك أنا حصلت على الكثير من الشهادات في كرة القدم.

كونك المدير الفني الأجنبي الوحيد في الدوري الزامبي هل يعطي لك ذلك ميزة؟

نعم كل هذا يجعلني سعيدا وانا أرى نفسي كمدرب ناجح لأنني حققت نجاح مع 5 فرق مختلفة في زامبيا وهنا في زامبيا يأتي مجموعة من المدربين الأجانب المميزين بالإضافة إلى المحليين.

هل تحدثنا عن أسلوبك المفضل ما بين الكرة الهجومية والدفاعية؟

أفضل الكرة الهجومية عن الدفاعية وطريقة اللعب المفضلة لي هي 4-3-3 وأقوم بتغيير الخطة خلال المباريات حسب نتيجة اللقاء ولكن هي الطريقة الأساسية لي لأنني اعتمد على الأسلوب الهجومي.

هل تحلم بالعودة لمصر والتدريب في الدوري المصري؟

بالطبع، إذا تلقيت عرضا من نادي مصري سأوافق عليه لكن بشرط ان يكون العرض جيد ومثير بالإضافة إلى الظروف والأجواء المحيطة بالنادي.

ما رأيك مؤخرا في المنتخب المصري وتعيين حسام البدري كمدير فني للمنتخب؟

ليس لدي أي تعليق على ذلك، أشاهد المباريات مثل باقي الجمهور وأتمنى التوفيق للمنتخب المصري ولحسام البدري.

ويحتل فريق نابسا ستارز المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة خلف المتصدر زيسكو يونايتد صاحب الـ 28 نقطة وكان الفريق قد حقق فوزا هاما على زاناكو يوم السبت الماضي بنتيجة 3-2.

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