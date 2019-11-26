فوز تاريخي قاتل لنادي مصر على وادي دجلة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 18:59

كتب : FilGoal

عمر الحبشي - الزمالك - نادي مصر

حقق نادي مصر فوزا تاريخيا على ضيفه وادي دجلة بهدف دون رد في مباراة الجولة السادسة للدوري المصري التي أقيمت على استاد الكلية الحربية في القاهرة.

هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة مصطفى سلطان في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ليرفع مصر رصيده إلى 6 نقاط في المركز 11، ويتجمّد رصيد وادي دجلة عند 3 نقاط في المركز 18 –الأخير-.

أخبار متعلقة

همام طارق بعد تخطي الجزيرة: حققنا العلامة الكاملة أمام فريق كبير عبد الرحمن مجدي: أتمنى أن أكون ربع محمد صلاح.. والاحتراف الآن ليس في صالحي بالفيديو – الإسماعيلي الرائع يجدد فوزه على الجزيرة ويعبر إلى ربع نهائي البطولة العربية كاف يختار مصطفى طنطاوي لعضوية لجنة خبراء الإعلام

الفوز تاريخي لنادي مصر لأنه الأول على الإطلاق في مسيرته بالدوري المصري الممتاز الذي يخوض فيه موسمه الأول، إذ تعادل مرتين وخسر 3 مباريات في الجولات الخمس الأولى.

فيما استمر رصيد وادي دجلة خاليا من أي انتصار، وهو الموسم الثاني على التوالي الذي يفشل فيه فريق تاكيس جونياس في معانقة أي فوز في أول 5 جولات من الدوري المصري.

المباراة شهد فرصة واحدة خطيرة في الشوط الأول عندما حاول المهاجم الدولي مروان حمدي افتتاح التسجيل لـ وادي دجلة في الدقيقة 28، لكن كرته ارتدت من القائم.

في الشوط الثاني تحرّك نادي مصر وحاول التسجيل عن طريق إسلام صالح، لكن المخضرم محمد عبد المنصف تألق وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 61.

قبل أن يأتي النبأ التاريخي لفريق عبد الناصر محمد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، برأسية غير اعتيادية من مصطفى سلطان الذي خطف نقاط المباراة.

اقرأ أيضا:

ثريا محمد تتحدث عن إمكانية احترافها في الخارج

حوار في الجول - المصري محمد فتحي الذي ينافس على لقب الدوري الزامبي

كلوب يتحدث عن إصابة صلاح

هل فاز ميسي بالكرة الذهبية بالفعل؟

كل ما قاله مرتضى منصور في مؤتمره الصحفي الساخن

وادي دجلة نادي مصر الدوري المصري في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا دون أن يلعب.. ريال مدريد يعبر إلى دور الـ 16 لدوري الأبطال دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال - يوفنتوس مع أتليتكو.. ومباراة مورينيو الأوروبية الأولى دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال - ريال مدريد مع باريس سان جيرمان 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب النجم السابق لـ في الجول: الفريق مجروح ويحتاج وقتا مع جاريدو.. وفايلر ربح لـ الأهلي 12 دقيقة | إفريقيا
خبر في الجول – بعد أنباء التحقيق.. طبيب الزمالك يسافر إلى الكونغو مع الفريق 12 دقيقة | إفريقيا
هاني سعيد يعتزل كرة القدم ويتولى منصب المدير الرياضي في بيراميدز 14 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 4 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط"

قد ينال إعجابك