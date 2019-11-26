فوز تاريخي قاتل لنادي مصر على وادي دجلة

حقق نادي مصر فوزا تاريخيا على ضيفه وادي دجلة بهدف دون رد في مباراة الجولة السادسة للدوري المصري التي أقيمت على استاد الكلية الحربية في القاهرة.

هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة مصطفى سلطان في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ليرفع مصر رصيده إلى 6 نقاط في المركز 11، ويتجمّد رصيد وادي دجلة عند 3 نقاط في المركز 18 –الأخير-.

الفوز تاريخي لنادي مصر لأنه الأول على الإطلاق في مسيرته بالدوري المصري الممتاز الذي يخوض فيه موسمه الأول، إذ تعادل مرتين وخسر 3 مباريات في الجولات الخمس الأولى.

فيما استمر رصيد وادي دجلة خاليا من أي انتصار، وهو الموسم الثاني على التوالي الذي يفشل فيه فريق تاكيس جونياس في معانقة أي فوز في أول 5 جولات من الدوري المصري.

المباراة شهد فرصة واحدة خطيرة في الشوط الأول عندما حاول المهاجم الدولي مروان حمدي افتتاح التسجيل لـ وادي دجلة في الدقيقة 28، لكن كرته ارتدت من القائم.

في الشوط الثاني تحرّك نادي مصر وحاول التسجيل عن طريق إسلام صالح، لكن المخضرم محمد عبد المنصف تألق وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 61.

قبل أن يأتي النبأ التاريخي لفريق عبد الناصر محمد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، برأسية غير اعتيادية من مصطفى سلطان الذي خطف نقاط المباراة.

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