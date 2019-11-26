بالفيديو – الإسماعيلي الرائع يجدد فوزه على الجزيرة ويعبر إلى ربع نهائي البطولة العربية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 18:04

كتب : FilGoal

همام طارق - الإسماعيلي - الجزيرة - الصورة من حساب الاتحاد العربي

تأهل الإسماعيلي إلى ربع نهائي البطولة العربية، بفوزه على مضيفه الجزيرة الإماراتي بهدفين دون رد على استاد محمد بن زايد، في إياب دور الـ 32.

هُمام طارق، وحازم مرسي سجلا هدفي الإسماعيلي في وقتٍ متأخر من المباراة.

ليجدد الإسماعيلي فوزه على منافسه الإماراتي، بعد أن هزمه ذهابا 2-0.

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ليلتحق الإسماعيلي بـ الاتحاد السكندري، والشرطة العراقي، والرجاء المغربي، والشباب السعودي، وأوليمبك آسفي المغربي، والاتحاد السعودي في الدور المقبل. في انتظار الفائز بين القوة الجوية العراقي والمولودية الجزائري.

وشهد تشكيل الإسماعيلي مشاركة عبد الرحمن مجدي من البداية بعد مساهمته في تتويج مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

مجدي كان لاعبا مؤثرا في كل لقطات الإسماعيلي البارزة خلال اللقاء، فتحصل على ركلة جزاء مبكرة للغاية، أهدرها زميله محمود دونجا في الدقيقة السادسة.

في الدقيقة 27 حاول الجزيرة العودة للمباراة بواسطة سيريرو الذي أهدر انفرادا بمرمى الإسماعيلي بعد تألق محمد مجدي حارس مرمى الأخير.

في الشوط الثاني ظلت المباراة معلقة حتى الدقيقة 89 عندما سجل العراقي همام طارق هدف الانتصار بعد أن قام عبد الرحمن مجدي بالعمل الصعب.

قبل أن يقتل البديل حازم مرسي اللقاء بهدف ثانٍ في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة رائعة من عبد الرحمن مجدي.

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