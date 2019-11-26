أخطر دوري في العالم - عودة بعد غياب لاختيار الأفضل في الجولة الخامسة

حلقة جديدة من أخطر دوري في العالم بعد غياب تخطى الشهر لتوقف الدوري المصري.

أهلا بكم في الحلقة الجديدة من برنامج "أخطر دوري في العالم"، ونتحدث فيها عن أبرز ما حدث في الجولة الجديدة من الدوري المصري.

أمير عبد الحليم يختار التشكيل المثالي من مباريات الجولات الرابعة والخامسة والسادسة التي لُعبت، ويسترجع الهدف الأجمل الذي سجله الإنتاج الحربي.

شاهد الحلقة والاختيارات كاملةً

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