أخطر دوري في العالم - عودة بعد غياب لاختيار الأفضل في الجولة الخامسة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 17:48

كتب : أمير عبد الحليم

أمير عبد الحليم - أخطر دوري في العالم

حلقة جديدة من أخطر دوري في العالم بعد غياب تخطى الشهر لتوقف الدوري المصري.

أهلا بكم في الحلقة الجديدة من برنامج "أخطر دوري في العالم"، ونتحدث فيها عن أبرز ما حدث في الجولة الجديدة من الدوري المصري.

أمير عبد الحليم يختار التشكيل المثالي من مباريات الجولات الرابعة والخامسة والسادسة التي لُعبت، ويسترجع الهدف الأجمل الذي سجله الإنتاج الحربي.

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شاهد الحلقة والاختيارات كاملةً

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