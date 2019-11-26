عبد الرحمن مجدي: أتمنى أن أكون ربع محمد صلاح.. والاحتراف الآن ليس في صالحي

يرى عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي أن الاحتراف في الوقت الحالي ليس في صالحه.

مجدي شارك بشكل كامل في مواجهة الدراويش أمام الجزيرة بالبطولة العربية، وصنع هدفي انتصار فريقه 2-0 إضافة إلى حصوله على ركلة جزاء أُهدرت ليقود الفريق الساحلي لربع النهائي، رغم تواجده قبل أيام رفقة المنتخب الأولمبي الذي حقق بطولة أمم إفريقيا.

وعقب المباراة قال الجناح الشاب: "أشكر الله أولا على بطولة إفريقيا وبالتأكيد جميع الدول العربية كان سعيدة لمصر. أغلقت هذه المرحلة وركزت على مباراة الإسماعيلي وكنا على قدر المسؤولية وسنفكر في المباراة التالية".

وأضاف لقناة أبو ظبي الرياضية "الإسماعيلي ناد كبير لا يقل عن الأهلي الوزمالك، ولا نشارك من أجل شرف المشاركة وإنما لتحقيق البطولة، والجهاز الفني واللاعبون يريدون تحقيق شيء".

وعن طموحات الاحتراف أوضح "أولا أفكر في أدائي ثم النادي الذي له فضل علي، ونركز على تقديم شيء جيد في الدوري والكأس والبطولة العربية. أتمنى أن أكون ربع محمد صلاح وأعمل على نفسي أكثر".

وبشأن العروض العديدة التي تلقاها في الآونة الأخيرة بحسب سؤال وجهه المحلل خالد بيومي أجاب "أكيد الاحتراف الآن لن يكون شيئا جيدا لصالحي. أركز مع النادي حاليا، ثم في وقت الاحتراف".

وانتقل صاحب الـ22 عاما إلى صفوف الدراويش في صيف 2017 قادما من الترسانة.

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