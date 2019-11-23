بالفيديو - رائعة محرز وإثارة الـ15 دقيقة يقودان سيتي للفوز على تشيلسي

ربع ساعة مشتعلة شهدت جميع أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي التي انتهت بفوز السماوي على البلوز 2-1 ليستعيد فريق المدرب جوسيب جوارديولا انتصاراته مرة أخرى في الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي على تشيلسي بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب الاتحاد.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 28 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر، ونقطة واحدة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 26 في المركز الرابع.

بداية الإثارة كانت في الدقيقة 21 عندما سجل نجولو كانتي هدف تقدم تشيلسي، ليرد كيفين دي بروين بهدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 29 وبعدما بقليل يسجل رياض محرز هدف الفوز في الدقيقة 37.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل يتكون من إيدرسون في حراسة المرمى.

ثم جواو كانسيلو وجون ستونز وفيرناندينيو وبنجامين ميندي في خط الدفاع، وثلاثي وسط يتكون من رودري ودي بروين ودافيد سيلفا، ثم رياض محرز وسترلينج وأجويرو في الهجوم.

على الجانب الآخر اعتمد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي على الحارس كيبا في حراسة المرمى، ورباعي دفاعي سيزار أزبيليكويتا وتوموري وزوما وإيمرسون.

وفي خط الوسط لعب الثلاثي كوفاسيتش وجورجينيو وكانتي، خلف الهجوم تامي أبراهام وويليان وبوليسيتش.

بدأت المباراة بمستوى متوسط وسيطر مانشستر سيتي على الكرة وعلى عكس سير اللعب نجح تشيلسي في التقدم بهدف سجله كانتي إثر تمريرة طولية من كوفاسيتش جعلته في مواجه المرمى.

ليرد سيتي بقوة ويهاجم بشراسة ويأتي هدف التعادل بتسديدة من دي بروين بعد مراوغة رائعة للإيطالي جورجينيو لتصطدم الكرة بقدم المدافع زوما وتغير مسارها إلى الشباك.

ومع الضغط القوي من سيتي انطلق رياض محرز داخل منطقة الجزاء وراوغ دفاع تشيلسي ثم سدد بطريقة رائعة في الشباك مسجلا هدف الفوز.

وكاد سيرجيو أجويرو أن يسجل الثالث لمانشستر سيتي قبل نهاية الشوط الأول بعدما قطع الكرة من الحارس كيبا لكنه سدد في العارضة.

في الشوط الثاني حاول لامبارد أولا بدعم الدفاع ودفع باللاعب الشاب رييس جيمس بدلا من إيمرسون، ثم أجرى تبديلات لتنشيط الهجوم بنزول ماسون ماونت وميتشي باتشواي بدلا من جورجينيو وأبراهام.

وفي الوقت بدلا من الضائع سجل رحيم سترلينج هدف مانشستر سيتي الثالث لكن الإعادة بالفيديو أظهرت وجود حالة تسلل عليه.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي وخسارة تشيلسي للمرة الثالثة هذا الموسم.

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