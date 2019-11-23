بالفيديو – يوفنتوس يعرف كيف ينتصر.. إيجواين يحول التأخر إلى فوز على أتالانتا

حتى مع أسوأ أداء، فيوفنتوس يعرف كيف ينتصر. جونزالو إيجواين حول تأخر السيدة العجوز أمام أتالانتا بهدف، إلى فوز بثلاثية.

فاز يوفنتوس على أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد أتليتي أتزوري دي إيطاليا، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي.

سجل روبن جوستز هدف أتالانتا، فيما سجل جونزالو إيجواين هدفا يوفنتوس الأول والثاني، وأضاف باولو ديبالا الثالث.

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التشكيل

اختار ماوريسيو ساري استبعاد كريستيانو رونالدو من اللقاء، وذلك من أجل مزيد من الراحة للنجم البرتغالي.

وصف اللقاء

بدأ أتالانتا اللقاء مهاجما كعادته، وتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ17 بعد لمسة يد على خضيرا، لكن الشاب موسى بارو سددها في العارضة، ليهدر فرصة التقدم.

وحاول يوفنتوس الرد بتسديدة إيجواين في الدقيقة الـ21، لكنها ذهبت سهلة في يد الحارس.

وتعرض فريدريكو بيرنارديسكي لإصابة في الدقيقة الـ25، ليخرج مصابا ويشارك آرون رامسي بدلا منه، وانتهى الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني لم تكن مختلفة، لكنها كانت أكثر إيجابية. روبن جوسنز سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ56 برأسية رائعة في المرمى، بعد عرضية من بارو.

تدخلات فنية

وعلى الفور تدخل ساري. شارك دوجلاس كوستا بدلا من رودريجو بنتانكور، وفي المقابل شارك لويس موريل بدلا من بارو في صفوف أتالانتا.

الفريقان حاولا تغيير مجريات اللقاء مجددا، فشارك إيمري تشان بدلا من سامي خضيرا في الدقيقة الـ69 مع يوفنتوس، وفي المقابل شارك تيموثي كاستيان بدلا من روبن جوسنز صاحب الهدف.

توهج إيجواين

جونزالو إيجواين كان كلمة السر لتغيير سير اللقاء. الأرجنتيني سجل التعادل في الدقيقة الـ74 بعد تصويبة ارتطمت بالمدافع وسكنت الشباك.

أتالانتا كاد يتحصل على ركلة جزاء جديدة في الدقيقة الـ79. عرضية جديدة اصطدمت بيد إيمري تشان، لكن الحكم رأى أنها ليست متعمدة.

وعاد إيجواين ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ82 بعد مرتدة قادها باولو ديبالا ومررها إلى خوان كوادرادو، والذي بدوره أرسل عرضية أرضية، سجلها إيجواين في المرمى.

ديبالا يقتل اللقاء

لاعبو أتالانتا ضغطوا لتحقيق التعادل. أمادو تراوري شارك بدلا من ريمو فرولر في الدقيقة الـ86.

ولويز مورييل سدد كرة قوية في الدقيقة الـ87، لكن تشيزني تعامل معها بشكل جيد.

وفي الدقيقة الأولى ضمن ست دقائق احتسبهم الحكم كوقت محتسب بدل من ضائع، تكفل باولو ديبالا بقتل اللقاء بهدف ثالث من مجهود فردي بعد توغل وتسديدة أرضية في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فوز يوفنتوس رفع رصيده للنقطة الـ35 في المركز الأول، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند النقطة الـ22 في المركز الخامس.

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