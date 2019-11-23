إيهاب جلال يترأس بعثة المصري إلى موريتانيا

في خطوة غير اعتيادية، قررت إدارة النادي المصري، إسناد مهمة رئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى موريتانيا نهاية الشهر، إلى المدير الفني إيهاب جلال.

المصري يحل ضيفا على نواذيبو الموريتاني في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية يوم 1 ديسمبر المقبل.

وتقرر أن يرأس جلال بعثة المصري التي تتوجه إلى موريتانيا يوم 27 نوفمبر المقبل.

ويأتي القرار بسبب انشغال أفراد مجلس الإدارة بترتيبات الجمعية العمومية العادية والتي ستقام يوم 30 نوفمبر الجاري، إذ يرغب رئيس النادي في تواجد كل أعضاء الإدارة.

ويسبق البعثة في السفر، كل من ياسر عزت مدرب الفريق، وعلي طه محلل الأداء فجر 25 نوفمبر، أي قبل البعثة بيومين، وذلك لتنسيق ترتيبات تواجد المصري في موريتانيا.

ويتواجد المصري في المجموعة الأولى رفقة بيراميدز، وإينوجو رينجرز النيجيري، ونواذيبو الموريتاني خصمه المقبل.

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