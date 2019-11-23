مؤتمر مورينيو: تساءلت ماذا أفعل في الاستوديو.. أنا حيث أنتمي الآن

بعد 11 شهرا من المراقبة مكتوف الأيدي، عاد جوزيه مورينيو أخيرا إلى أرض المعركة.

المدرب البرتغالي ظاهر عائدا للحياة في المؤتمر الصحفي بعد انتصار فريقه –الجديد- توتنام هوتسبير على وست هام يونايتد 3-2 في الجولة 13 للدوري الإنجليزي.

وصرّح مورينيو: "كان فوزا مهما للغاية بعد 11 شهرا غابت فيها الموسيقى، الابتسامة عادت للفريق بعد أن قضى الكثير من الوقت دون سعادة".

هل اختار الموسيقى التي استمع إليها اللاعبون بعد المباراة؟

مورينيو أجاب: "لا، لا، لا، ما حدث أن يوم أمس في غرفة خلع الملابس تملكني الشعور أن اللاعبين ليسوا واثقين إن كنت معجبا بالموسيقى التي اختاروها، لقد تساءلوا إن كان شخصا مثلي سيُعجب بذوقهم أو سيسمح به. لكن غرفة خلع الملابس خلال الأسبوع هي منزلهم، يمكنهم أن يفعلوا ما يشاءون".

وأضاف: "عندما تلعب خارج ملعبك، فإن تشغيل الموسيقى بعد الفوز يكون أمرا عليك تقديره. من الصعب الفوز بالمباريات، علينا أن نقدّر هذه الانتصارات".

وشدد: "لا يمكنك أن تفوز بالمباراة وتتعامل مع الأمر ببرود تماما كما لو أنك خسرت، بل عليك أن تعطي للهزيمة قدرها وللفوز كذلك. ولذا كنت سعيدا اليوم، الموسيقى كانت عالية، ولكني لست مهمتا، أريدهم فقط أن يشعروا بالسعادة".

وكشف مورينيو عن مشاعره طوال فترة ابتعاده عن العمل: "أصعب شيء مررت به في آخر 11 شهرا كان عدم قيام بفترة الإعداد مع أي فريق، نظرت إلى بقية الأندية والمدربين خلال إعدادهم في الصيف. أحيانا تساءلت ماذا أفعل هنا؟ في المدرجات أو في الاستوديو. اليوم شعرت أنني عدت لحيث أنتمي، إلى موطني الطبيعي".

وأوضح مورينيو أن عودة وست هام المتأخرة لا تلغي ما فعله فعله السبيرز طوال المباراة: "النتيجة لا تعبر عن المباراة، من يرى النتيجة سيعتقد أنها كانت مواجهة صعبة علينا، لكننا كنا قريبين من الفوز 4-0 أو حتى 3-1".

كما أشاد بلاعبه ديلي آلي بعد أن أتت تحفيزاته ثمارها: "إنه ديلي آلي القديم الذي كان عليه قبل عدة سنوات. لقد نفذ كل ما طلبته منه".

وكان آلي قد ساهم في بناء هجمة الهدف الثاني بمهارة كبيرة أثناء وقوعه على أرض الملعب: "فعلها مباشرة أمامي، كانت لقطة رائعة، لكن الأكثر روعة هو حالته الذهنية، لن يفعل مثل هذه اللقطة إلا لو كان مركزا وثقته كبيرة".

وقفز توتنام إلى المركز الثامن بعد أن رفعه رصيده إلى 17 نقطة. فيما تجمّد رصيد وست هام عند 13 نقطة في المركز 16.

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