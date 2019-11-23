لم يتأثر بالتوقف.. المقاولون يواصل انطلاقته الرائعة ويهزم أسوان

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 19:06

كتب : FilGoal

محمد سالم - الزمالك - المقاولون العرب

واصل فريق المقاولون العرب انطلاقته الرائعة في الدوري المصري وحقق الفوز على أسوان 2-1 في الجولة الرابعة من المسابقة وبعد توقف اقترب من الشهرين.

فوز المقاولون على أسوان رفع رصيده إلى النقطة 10 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 4 في المركز الـ14.

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فريق المدرب عماد النحاس تقدم مبكرا في الدقيقة 8 بهدف سجله محمود السيد.

قبل أن يتعادل أسوان في الدقيقة 22 بهدف سجله أوميد أوكري.

ليعود المقاولون في الشوط الثاني ويسجل هدف الفوز عن طريق المدافع محمد سمير، ليمنح ذئاب الجبل الانتصار الثالث في الدوري هذا الموسم.

الدوري المصري أسوان المقاولون

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